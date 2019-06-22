Türkiye’de ulusal, uluslar arası ve yerel bir çok markanın dijital pazarlama çalışmasını yürüten, Bilge Adam İş Akademisi’nde dersler veren, aynı zamanda bir çok üniversitede misafir öğretim görevlisi olarak görev yapan Kemal Kadirhan, Dijital Pazarlamada Yapay Zeka Dönemi konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’de henüz geri dönüşüm garantili reklamcılığın tam olarak anlaşılmadığını belirten Kadirhan, “Gerçek rakamlar üzerinden, etkin geri dönüşler sağlayan sistematik bir süreçtir. Eskiden reklam ajanslarının sadece yaratıcı kreatif üzerinden yarattıkları kampanyalar bir çok firmanın başarılı veya başarısız olmasını sağlıyordu. Günümüzde başarı artık test edilebilir. Bir markanın ‘A’ ve ‘B’ testleriyle tüm reklam bütçesini, içeriğini test edebilme şansı var. Milyon dolarlık şirketlerin bile bugün asla vazgeçmediği test aşaması bir çok faydayı içerisinde barındırmaktadır. İşte tam da bu noktada yapay zeka destekli reklamcılık anlayışı kobiler için artık uzak değil” dedi.

“Reklamın verimliliği eskiye oranla daha ölçülebilir değerlerle ortaya sergilenmektedir” diyen Kadirhan, “Günlük hayatta sürekli olarak kullanılan bilgisayar ve mobil teknolojileri, dijital pazarlamanın da gelişimiyle birlikte tüketiciye etkin bir şekilde ulaşmaya imkan sağlamıştır. Ancak bu durum beraberinde tüketicileri aşırı yoğun bir ileti yığınıyla karşı karşıya bırakmış, çok sayıda ve gereksiz mesaj yığınlarıyla temas etmek durumunda kalan tüketiciler aşırı uyarılma nedeniyle sağlıklı bilgiye erişememişlerdir. Hatta bu yoğun mesaj bombardımanı, tüketicilerin, pazarlama mesajlarına karşı negatif tepkiler geliştirmelerine neden olmuştur. Aynı zamanda reklamverenlerin de gereksiz zaman ve para harcaması gibi bir karşı etki de ortaya çıkmıştır. Bilgisayar programcılığının gelişimiyle birlikte ortaya çıkan “yapay zeka” ise bu noktada pazarlama profesyonellerine kolaylıklar sunmaya başlamıştır. Özellikle hedef kitleye erişim noktasında tam doğruluk arayan ve aynı zamanda hedef kitlenin negatif tepkisini çekmeden onları satın alma davranışı yönünde ikna etmek isteyen reklamverenler, tamamen otomize ve öngörülebilir reklam iletilerini tüketicilere ulaştırabilmeye olanak tanıyan yapay zeka destekli reklamcılık uygulamalarına ilgi göstermeye başlamışlardır. Günümüzde programatik reklamcılık olarak adlandırılan bu uygulamalar dijital pazarlamanın bir türü olarak giderek yaygınlaşmakta ve çeşitlenmektedir” diye konuştu.

DİJİTAL PAZARLAMA

Pazarlamanın başlangıç dönemi olarak kabul edilen Sanayi Devrimi’nden bugüne, sosyal ve ticari hayat, teknoloji vb. alanlarda meydana gelen değişim ve dönüşümlerin etkisiyle pazarlama da dönem dönem farklılaştığını, çeşitlendiğini ve biçim değiştirdiğini kaydeden Kadirhan, şunları söyledi, “Ne üretirsem satarım” ile başlayan pazarlama anlayışı günümüzde yerini onlarca türe bırakmış ve bu anlayıştan son derece uzak bir noktaya erişmiştir. Kitlesel olarak üretilen ürünlerin kitlesel olarak pazarlandığı dönemlerden, bireylere yönelik olarak pazarlandığı dönemlere; satın alma sürecinde söz hakkı olmayan bireylerden, her aşamada söz sahibi ve yönlendirici bireylere dönüşen pazarlama pek çok yönden biçim değiştirmiştir. Özellikle bilgisayar teknolojisinin gelişimi ile birlikte günlük hayatımızı kolaylaştıran araçlar çeşitlenmiş, basit makinelerden yapay zeka teknolojisine doğru evrimleşme elbette ki pazarlama sektöründe de yansımalarını göstermiştir. Bilgisayar, internet ve daha sonra mobil iletişim teknolojilerin kullanımının artması, reklamverenler ve pazarlama profesyonelleri için yepyeni ortamlar doğurmuştur. Dijital pazarlama ise tam da bu noktada ortaya çıkmıştır. Pazarlama profesyonellerinin ve reklamverenlerin dijital araçları (bilgisayar, internet, telefon) bir pazarlama / reklam ortamı şeklinde kullanarak, tanıtım / duyuru eylemlerini gerçekleştirmesi dijital pazarlama olarak tanımlanabilir”

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