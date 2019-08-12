dijital medyanın güvenli kullanımı mümkün

Teknolojinin hızla gelişmesi medyanın da dijitalleşme sürecini beraberinde getirdi. İnternetin evlere girme süreci geride kaldı, çoğumuzun hatta çocuklarımızın cebine kadar ulaştı. Bu gelişmeler bazı soru ve sorunları da beraberinde getirdi. Çocuklar online mecralarda özgürce dolaşabilmek isterken, aileler onları dijital tehlikelerde koruma yoluna gitti. İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya Bölüm Başkan Vekili Dr. Öğretim Üyesi Esra Ercan Bilgiç de geliştirdiği çoklu medya platformuyla bu sorunlara çözüm üretme yoluna gitti. BİLGİ İletişim Fakültesi bünyesinde dijitalmedyavecocuk.bilgi.edu.tradresinden yayın yapan ve ailelere rehberlik eden projenin web sitesi her ay yaklaşık 10 bin kez ziyaret ediliyor. @dijitalmedyavecocuksosyal medya hesapları ve youtube.com/rgblivekanalı üzerinden yayınlanan stüdyo programları ile bu alandaki güvenilir bilgiye duyulan ihtiyacı karşılayan platformda, yazılı ve görsel içerikleri BİLGİ Medya Bölümü lisans ve yüksek lisans programı öğrencileri üretiyor.

“Yasaklama, yönlendir!”

Hedef kitle olarak okul öncesi, ilkokul ve ortaokul çağında çocuğu olan aileleri aldıklarını belirten Dr. Bilgiç, ebeveynlerin dijital mecraları tamamen yasaklamak ya da serbest bırakmak arasında bocaladığına dikkat çekti. Dr. Bilgiç; “Projeye başlamadan önce dijital medya kullanımı hakkında yaptığımız mülakatlarda ailelerin temel sıkıntısının kafa karışıklığı olduğunu tespit ettik. Dijital dünyaya yönlendirme konusunda bilgi eksikliği var. Aileler yasaklama yoluna gidiyor fakat bu çok yanlış. Dijital dünyaya erişim kadar çevrim içi mecraların risklerinden korunmak da çocukların hak ve özgürlükleri kapsamında yer alıyor. Ailelerin bu konuda duydukları bilgi ihtiyacı ve kaynak sıkıntısını gidermek adına “Yasaklama, yönlendir!” sloganıyla projemizi hayata geçirdik” dedi.

“Bir aktivizm aracıyız”

Yalnızca Türkiye’de değil global çapta da birçok konuyu araştırma ve gündeme getirme misyonuyla hareket ettikleri için aynı zamanda bir aktivizm aracı olduklarını belirten Dr. Bilgiç, çalışmalarını şu cümlelerle aktardı; “Yayına başladığımız günden bu yana kişisel verilerin gizliliği, unutulma hakkı, ağ bağlantılı oyuncaklar, YouTube fenomenleri, Momo paniği ve daha birçok konuyu inceledik. Çocukların dijital mecralara erişim haklarını savunmakla birlikte çevrimiçi risklerden korunmaları için çalışıyoruz. Dijital medya araçlarının doğru kullanımını ailelere anlatıyoruz. Çünkü biliyoruz ki ailelerin farkındalığı bu konunun kilit noktası.” Dr. Öğretim Üyesi Esra Ercan Bilgiçbu alanda yalnızca ailelere yönelik içerik üretmekle kalmadıklarını, aynı zamanda bilimsel araştırmalar da yürüttüklerini belirtti; “Medya ve İletişim Sistemleri Yüksek Lisans programında son iki yılda dijital medya ve çocuk ilişkisini farklı boyutlarıyla ele alan dört farklı yüksek lisans tezi yönettim. ‘Dijital Medya, Çocuk ve Aile’ başlığı altında verdiğim ebeveyn seminerlerine gelen sorulardan bilgi ihtiyaçlarını tespit ettim” dedi.

On maddede güvenli dijital medya

Dr. Bilgiç, dijital medya, çocuk ve aile ilişkisini düzenlemek için benimsenmesi gereken prensipleri ise şöyle sıraladı;