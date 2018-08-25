Cumhurbaşkanlığı sitesini çökerttiler!..

Türk hacker gruplarından biri olan Aslan Neferler Tim isimli hacker grubu, Yunanistan Cumhurbaşkanlığı sitesini hackleyerek çökertti.

Yunanistan FETÖ terör örgütü kapsamında arananlara iltica hakkı verdiğini açıklamasından sonra Türk hackerlar siber operasyonla cevap verdi.

Türk hacker grubu Aslan Neferler Tim, Yunanistan Cumhurbaşkanlığı sitesini çökertti.

Türk hacker gurubu Aslan Neferler Tim tarafından siber operasyon sonunda Yunanistan Cumhurbaşkanlığı sitesi erişime kapandı. Kullanıcılar, Yunanistan Cumhurbaşkanlığı resmi web sitesi olan presidency.gr adresine saatlerdir erişim sağlayamıyor.

Türk hacker gurubu Aslan Neferler Tim, geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'a ait Trump Turnberry ve Trump Miami şirketlerin sitelerini ve Amerika'nın en önemli kuruluşlarından Amerika Federal Bank'ı de hacklemişti.

Kaynaklar; Son Haberler

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