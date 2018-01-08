Çocuklarının Fotoğrafını Sosyal Medyada Yayımlayanlara Kötü Haber!

Son zamanlarda çocuklarının fotoğraflarını sosyal medyadan yayımlayan anne babalar çoğaldı. Bu çocukların tepkisini çekse de zaman zaman eğlenceli görüntülere de sahne oluyor.

Fakat İtalya'da bir olay yaşandı ki bu 'Türkiye'de yaşansa bir çok kişinin başı belaya girer' dedirten cinsten. BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre İtalya'da 16 yaşındaki bir çocuk, rızası olmaksızın sosyal medyada fotoğrafını paylaşan annesine dava açtı. Annesinin sık sık kendisiyle ilgili paylaşım yapmasından rahatsız olduğunu bildiren çocuğun hukuk mücadelesine babası da destek verdi.

Başkent Roma'da görülen davada mahkeme, çocuğun kişilik haklarının korunması amacıyla annenin şikayete konu olan paylaşımlarını silmesi gerektiğine, yeniden fotoğrafları yayımlaması halinde 10 bin avro tazminat ödemesine karar verdi. Kimlik bilgileri açıklanmayan anne ve babanın daha önce boşandıkları bildirildi. Çocuk, annesinin kendi fotoğrafları ve özel hayatıyla ilgili bir çok yorum yaptığını, çocukluk fotoğraflarının yanı sıra ergenlik çağına ait görüntüleri de paylaşarak bunların üzerinden kendisini rencide edecek şeyler söylediğini belirtmişti.

Hukukçular ilerleyen zamanlarda Türkiye'de de benzer davaların olabileceğine, anne ve babaların 'nasıl olsa benim çocuğum kimse karışamaz' dememesi gerektiğini bildiriyor.

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