Uzmanlar çağımızı farklı isimlerle anıyor. Kimine göre teknoloji çağı, kimine göre internet çağı kimine göre sanal çağ... İsmi ne olursa olsun en fazla etkilenen hiç şüphesiz ki çocuklar oluyor. Çocuklarımızın oyun oynamak en doğal hakkı ancak onlara zarar veren, ruh sağlığını olumsuz etkileyen hatta sonucunda ölüme kadar giden oyunları oynaması çağımızın en büyük problemlerinden biri... Bu konuda çocukların oynamaması gereken oyunlar listesi hazırlayarak ebeveynlere yardımcı olmak istedik. İşte çocukların oynamaması gereken oyunlar...

Bilgisayar karşısında vakit öldüren çocuklar, bilgisayar hakkındaki birçok şeyi bizden daha iyi bilirler.

Yabancı kelimeler kullanılmasına rağmen oradaki isimleri ve nasıl kullanıldıkları konusunda epey bilgililer.

Bu durum kaşısında anne ve babaların vazifesi büyük.

Çocukların karakterini kötü etkileyecek ve davranış bozukluklarına neden olacak oyunlardan kesinlikle uzak tutmalı.

İşte çocuklarınıza oynatmamanız gereken oyunlardan bazıları...

RESİDENT EVİL: OUTBREAK

HALO 2

HALF LİFE 2

DOOM 3

AVATARİA

MORTAL KOMBAT DECEPTİON

LEİSURE SUİT LARRY

GRAND THEFT AUTO

RUMBLE ROSES

MİNECRAFT

MAVİ BALİNA

Çocuğunuzun oynarken olumsuz tavırlar sergilediğini düşündüğünüz oyunlar varsa yorum kısmından ileterek haberimize katkıda bulunabilirsiniz.

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