Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Çocukların Oynamaması Gereken Oyunlar!

Uzmanlar çağımızı farklı isimlerle anıyor. Kimine göre teknoloji çağı, kimine göre internet çağı kimine göre sanal çağ... İsmi ne olursa olsun en fazla etkilenen hiç şüphesiz ki çocuklar oluyor. Çocuklarımızın oyun oynamak en doğal hakkı ancak onlara zarar veren, ruh sağlığını olumsuz etkileyen hatta sonucunda ölüme kadar giden oyunları oynaması çağımızın en büyük problemlerinden biri... Bu konuda çocukların oynamaması gereken oyunlar listesi hazırlayarak ebeveynlere yardımcı olmak istedik. İşte çocukların oynamaması gereken oyunlar...

Çocukların Oynamaması Gereken Oyunlar!

Uzmanlar çağımızı farklı isimlerle anıyor. Kimine göre teknoloji çağı, kimine göre internet çağı kimine göre sanal çağ... İsmi ne olursa olsun en fazla etkilenen hiç şüphesiz ki çocuklar oluyor. Çocuklarımızın oyun oynamak en doğal hakkı ancak onlara zarar veren, ruh sağlığını olumsuz etkileyen hatta sonucunda ölüme kadar giden oyunları oynaması çağımızın en büyük problemlerinden biri... Bu konuda çocukların oynamaması gereken oyunlar listesi hazırlayarak ebeveynlere yardımcı olmak istedik. İşte çocukların oynamaması gereken oyunlar...

29 Ocak 2019 Salı 23:40
Çocukların Oynamaması Gereken Oyunlar!

Uzmanlar çağımızı farklı isimlerle anıyor. Kimine göre teknoloji çağı, kimine göre internet çağı kimine göre sanal çağ... İsmi ne olursa olsun en fazla etkilenen hiç şüphesiz ki çocuklar oluyor. Çocuklarımızın oyun oynamak en doğal hakkı ancak onlara zarar veren, ruh sağlığını olumsuz etkileyen hatta sonucunda ölüme kadar giden oyunları oynaması çağımızın en büyük problemlerinden biri... Bu konuda çocukların oynamaması gereken oyunlar listesi hazırlayarak ebeveynlere yardımcı olmak istedik. İşte çocukların oynamaması gereken oyunlar...

Bilgisayar karşısında vakit öldüren çocuklar, bilgisayar hakkındaki birçok şeyi bizden daha iyi bilirler.

Yabancı kelimeler kullanılmasına rağmen oradaki isimleri ve nasıl kullanıldıkları konusunda epey bilgililer.

Bu durum kaşısında anne ve babaların vazifesi büyük.

Çocukların karakterini kötü etkileyecek ve davranış bozukluklarına neden olacak oyunlardan kesinlikle uzak tutmalı.

İşte çocuklarınıza oynatmamanız gereken oyunlardan bazıları...

RESİDENT EVİL: OUTBREAK

HALO 2

HALF LİFE 2

DOOM 3

AVATARİA

MORTAL KOMBAT DECEPTİON

LEİSURE SUİT LARRY

GRAND THEFT AUTO

RUMBLE ROSES

MİNECRAFT

MAVİ BALİNA

Çocuğunuzun oynarken olumsuz tavırlar sergilediğini düşündüğünüz oyunlar varsa yorum kısmından ileterek haberimize katkıda bulunabilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 29.01.2019 23:57
Anahtar Kelimeler:
çocukların oynamaması gereken oyunlar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakan Selçuk, Geleceğin Siber Kahramanları ile Biraraya Geldi
Bakan Selçuk, Geleceğin Siber Kahramanları ile Biraraya Geldi
1 Ay Sonra Fotoğraflarınız Silinecek! Facebook O Uygulamayı Kapatıyor!
1 Ay Sonra Fotoğraflarınız Silinecek! Facebook O Uygulamayı Kapatıyor!
BİM'de İndirimli Play Station 4 Satılacak!
BİM'de İndirimli Play Station 4 Satılacak!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim