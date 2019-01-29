Uzmanlar çağımızı farklı isimlerle anıyor. Kimine göre teknoloji çağı, kimine göre internet çağı kimine göre sanal çağ... İsmi ne olursa olsun en fazla etkilenen hiç şüphesiz ki çocuklar oluyor. Çocuklarımızın oyun oynamak en doğal hakkı ancak onlara zarar veren, ruh sağlığını olumsuz etkileyen hatta sonucunda ölüme kadar giden oyunları oynaması çağımızın en büyük problemlerinden biri... Bu konuda çocukların oynamaması gereken oyunlar listesi hazırlayarak ebeveynlere yardımcı olmak istedik. İşte çocukların oynamaması gereken oyunlar...
Bilgisayar karşısında vakit öldüren çocuklar, bilgisayar hakkındaki birçok şeyi bizden daha iyi bilirler.
Yabancı kelimeler kullanılmasına rağmen oradaki isimleri ve nasıl kullanıldıkları konusunda epey bilgililer.
Bu durum kaşısında anne ve babaların vazifesi büyük.
Çocukların karakterini kötü etkileyecek ve davranış bozukluklarına neden olacak oyunlardan kesinlikle uzak tutmalı.
İşte çocuklarınıza oynatmamanız gereken oyunlardan bazıları...
RESİDENT EVİL: OUTBREAK
HALO 2
HALF LİFE 2
DOOM 3
AVATARİA
MORTAL KOMBAT DECEPTİON
LEİSURE SUİT LARRY
GRAND THEFT AUTO
RUMBLE ROSES
MİNECRAFT
MAVİ BALİNA
Çocuğunuzun oynarken olumsuz tavırlar sergilediğini düşündüğünüz oyunlar varsa yorum kısmından ileterek haberimize katkıda bulunabilirsiniz.
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