İnternet erişiminin çok daha kolaylaştığı günümüzde çocukların güvenli internete ulaşmalarının da önemi artıyor. Bu nedenle ebeveynlerin bazı hususlara dikkat etmeleri gerekiyor. İnternetin güvenli kullanılması için ailelerin bilmesi ve uygulaması gereken birçok tedbir var. Bunların başında çocuğunuzla sağlıklı bir iletişim kurmak geliyor. Çocuğunuza interneti yasaklamak da bir çözüm değil. İnterneti etkin bir şekilde kullanmak artık neredeyse bir zorunluluk haline geldi. İnterneti kullandığınızda çocuklarınız için uygun web sitelerini, oyunları ve uygulamaları öğrenebilirsiniz. Bu sayede çocuğunuzu doğru bir şekilde yönlendirebilirsiniz.

Türkiye'nin en çok aranan ve dijitalde en çok izlenen karakteri Pepee, gelişen teknoloji karşısında çocukların internet dünyasındaki kirli ve güvensiz ortamdaki risklere bir yanıt olarak çocukların ve ebeveynlerin hayatına dijital platformu Pepee TV ile girdi.

Bu platform çocukların güvenliği için bir devrimdir

10 yıldır "dünyanın bütün çocukları için" çalışan Düşyeri’nin Kurucusu Ayşe Şule Bilgiç; ; "Çocuklarımıza ne izletmeyi düşlediysek PepeeTv'ye o içerikleri koyduk. Çok eğlenceli ve çok yaratıcı, çok güldüren hem de düşündüren. Çok sürükleyici ama artı değer katıcı... Hem çocuk hem ebeveyn dostu içeriklerle Pepee TV dijital dünyanın kirliliği içinde Düşyeri'nin çocuklar ve aileleri için yaptığı bir devrimdir" dedi.

Çok yakında Pepee TV'ye pek çok yeni fonksiyon ekleyeceklerini söyleyen Ayşe Şule Bilgiç, Pepee TV’yi sadece Türkiye’deki çocuklar için güvenli bir dijital ortam

değil dünyadaki tüm çocuklara akıllı cihazlar vasıtasıyla dokunacak bir global uygulama yapmak istediklerini amaçladıklarını da belirtti.

Çocuklar için internetin güvenli olması için nelere dikkat etmeliyiz?

Çok basit ve pratik adımlarla çocuğunuz için internet ortamını güvenli hale getirebilirsiniz.

2 yaşından küçük çocuklarınızı internet, tv ya da bilgisayardan kesin olarak uzak tutmalısınız. Daha büyük çocuklar için çocuklarınızın internet kullanmak için sizden muhakkak izin almaları gerektiğini öğretin. Bu sayede çocuğunuzun ne zaman internete gireceğini çok daha kolay şekilde kontrol edebilirsiniz. İnternet kullanımına günlük kota getirin, belirli süreleri aşmasına izin vermeyin.

Çocuklarınıza kişisel bilgilerini sanal ortamda asla paylaşmamaları gerektiğini öğretin. İsim, yaş,cinsiyet, okul ismi, sokak adı gibi bilgileri internet ortamında yazmasınlar.Sosyal medya hesaplarını 13 yaşından önce açmalarını desteklemeyin.

Güvenli internet, güvenli teknik donanımla bir bütün olabilir. İnternet tarayıcılarınız güncel olsun, güncel anti virüs programınız olsun. İnternet tarayıcınızda güvenlik ayarlarıyla oynayın. Küfür, şiddet, hassas medya gibi içerik ayarlarını kapatın.

Tanımadıkları kişilerle asla mesajlaşmamaları gerektiğini açıklayın. Nasıl ki reel hayatta tanımadığı insanlarla konuşmuyorlar, online ortamda da aynı tehlikelerin sürdüğünü açıklayın.Mesajlaşma 2 türlü olabilir; oynadıkları online oyunlarda ve/veya mail ve sosyal medya paylaşımlarında. Yukarıda da belirttiğimiz gibi çoğu paylaşım sitesi 13 yaş altı üyeliği zaten desteklemiyor. Diğerlerinde herhangi bir mesaj aldıklarında mutlaka sizinle paylaşmaları gerekliliğini anlatın, tanınmayan kişilerden gelen mailleri direkt silin.

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