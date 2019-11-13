Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
parçalı az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
104356
ALTIN
271.264
DOLAR
5.7587
STERLIN
7.4016
EURO
6.3451
Milyonlarca Kişiyi İlgilendiriyor! Maliye Çalışanları Çağırıyor! Sizi de Çağırabilirler!
Emekli ve Memura İkramiye Müjdesi! Maaşın iki katı! Ramazan ve Kurban bayramı ikramiyesi aile yardımı ne kadar?
Yüz binlerce memuru ilgilendiriyor! 30 gün süre verildi
Instagram Kullanıcılarını Üzecek Gelişme! Instagram'da bir dönem sona eriyor!
Suriyelilerden 'Türklere beddua' videosu!

Çin’de rekor kıran HONOR 9X Türkiye’ye Geliyor!

HONOR’un Çin’de Bekarlar Günü rekoru kıran yeni modeli HONOR 9X çok yakında Türkiye’de satışa sunulacak.

Çin’de rekor kıran HONOR 9X Türkiye’ye Geliyor!

HONOR’un Çin’de Bekarlar Günü rekoru kıran yeni modeli HONOR 9X çok yakında Türkiye’de satışa sunulacak.

13 Kasım 2019 Çarşamba 10:52
Çin’de rekor kıran HONOR 9X Türkiye’ye Geliyor!

Teknolojiyi gençlerin ihtiyaçlarına adapte etmek için HUAWEI Technologies çatısı altında kesintisiz Ar-Ge çalışmalarıyla değer yaratan HONOR, büyük indirim fırsatlarıyla tüm dünyada tüketicileri sevindiren 11 Kasım Bekarlar Günü kampanyaları kapsamında anavatanı Çin’de ve Türkiye’de adından bolca ses ettirmeyi başardı. Kısa süre içerisinde Türkiye’de de piyasaya sunulacak olan yeni 9X modeli, Çin’deki 11 Kasım fırsatlarında 8 farklı online mağazada kendi kategorisinde en çok satan akıllı telefon oldu.

HONOR’un 11 Kasım için Hepsiburada online mağazasında Türkiye’deki kullanıcılara sunduğu ‘1 TL’ kampanyasında ise stoklu sayıda HONOR 8A akıllı telefon, Flypods Lite Bluetooth kulaklık ve AM61 Bluetooth kulaklık, eşi benzeri olmayan bir fırsat avantajıyla kullanıcıların beğenisine sunuldu. Hızlı davranan kullanıcılar cep telefonu stoklarını sadece bir dakika üç saniyede içerisinde tüketti!

Popüler model 19 Kasım’da Türkiye’de

19 Kasım günü Türkiye tanıtımı yapılacak olan HONOR 9X, özellikle dış tasarımı ve Pop-up kamerasıyla ön plana çıkıyor. Şık görünümü ve dinamik yapısıyla özellikle gençlere ve genç hissedenlere yönelik HONOR 9X, 4000mAH gücündeki bataryasıyla da gün aşırı kullanım sunuyor.

HONOR Türkiye CEO’su Kevin Kong, konu hakkındaki açıklamasında ise şunları söyledi: “HONOR 9X’in gerek Çin’de, gerek diğer ülkelerdeki başarısını, 19 Kasım’dan itibaren Türkiye’de de göstermeye hazırlanıyoruz. Özellikle ekranda yer kaplamayan ve telefonun içerisinden istendiği zaman dışarı çıkarılabilen Pop-Up kamera ve dinamik tasarımıyla bu yeni telefonun kullanıcılarımızın hayatında önemli bir yer edineceğini düşünüyoruz.”

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
çin rekor kıran honor 9x türkiye ye geliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sonbahar hasadı: Üçüncü çeyrekteki DDoS saldırılarının yarısı eylül ayında gerçekleşti
Sonbahar hasadı: Üçüncü çeyrekteki DDoS saldırılarının yarısı eylül ayında gerçekleşti
Gençler için dijital dönüşüm eğitimi!
Gençler için dijital dönüşüm eğitimi!
Instagram Kullanıcılarını Üzecek Gelişme! Instagram'da bir dönem sona eriyor!
Instagram Kullanıcılarını Üzecek Gelişme! Instagram'da bir dönem sona eriyor!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim