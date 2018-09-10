Cep Telefonu Şarjının Daha Uzun Gitmesi İçin Bilmeniz Gereken 10 Yöntem!..

Bir telefon şarjının ne kadar uzun süre uzatılacağı konusunda net bir veri bulunmuyor ancak bazı küçük ipuçları ile şarjının daha uzun gitmesini sağlayabilirsiniz.

KPSS Cafe olarak cep telefonu şarjının daha uzun gitmesi için yapılması gerekenleri derledik...

Her ne kadar pili tüketmek için var gücüyle çalışan programlar ve uygulamalar varken pil şarj süresini uzatabilmek için yapılabileccek var.

10- GEREKSİZ UYGULAMA KURMAYIN!

Öncelikle bilmeniz gereken en önemli şey, cep telefonlarınıza indirdiğiniz uygulamaların ücretsiz olmadığıdır. Uygulamalar telefonunuza indirildikten sonra kişisel bilgilerinize erişir ve eriştiği bu bilgileri 3. taraflara iletir. Haliyle uygulama karşılığında sizden bir şeyler almış olur. Telefonlardaki uygulmalar siz kullanmasanız dahi arka planda çalışmaya devam ederek pil tüketimine devam ederler. Arkaplanda çalışmaya devam ederek, işlemcinin daha hızlı çalışmasına ve bu a pilin daha fazla tüketilmesine yol açıyor. Kullanmadığınız hiçbir uygulamayı telefonunuza kurmayın.

9- ŞARJ GİRİŞİNİ TEMİZLEYİN!

Telefonların şarj girişleri artık telefonların içine gömülü vaziyette ve iğnesiz olduğu için zarar görmeleri artık zor ancak cebimizde taşıdığımız telefonların şarj girişleri tozlanabilir. Bir kürdan yardımıyla cep telefonunuzun şarj giriş kısmını temizleyebilirsiniz. Bu sayede cep telefonunuz kesintisiz olarak şarj olduğu için pil daha uzun süre dayanacaktır.

8- TELEFONUNUZU HER ZAMAN ELİNİZE ALMAYIN!

Özellikle sıccak havalarda telefonu sürekli elinizde tutmayın veya çok sık elinize almayın. Yüksek sıcaklık nedeniyle akıllı telefonlar ısınır ve elinize alındığınızda elinizdeki sıcaklıkda telefona geçer. Yüksek sıcaklık telefonun şarjının çabuk bitmesine neden olur. Uzun süre şarjının gitmesini istiyorsanız özellik sıcak havalarda klimalı bir ortamda masa üzerinde kullanmaya özen gösterebillirsiniz.

7- DUVAR KAĞIDI VE TEMA!

Eğer amoled ekrana sahip bir akıllı telefon kullanıyorsanız. Siyah renklerin çoğunlukta olduğu bir duvar kağıdı tercih etmelisiniz. Çünkü amoled ekranlar beyaz gibi parlak renklerin kullanımında daha fazla güç tüketirler. Animayonlu ve hareketli duvar kağıdı kullanmak, anaekranda kolaylık olması sebebi ile widget eklemek de donanım daha fazla kullanılmasına ve şarjın çabuk bitmesine sebep olur.

6- TİTREŞİMİ VE EKRAN DÖNDÜRMEYİ KAPATIN!

Telefon zil sesine eşlik eden ve yazı yazarken hoş bir his veren titreşim özelliği güzel ancak pilin erken tükenmesine neden olan bir özelliktir. Titreşim sesten daha fazla pil tüketir. Ekran döndürme özelliğini kapalı tutun ve sadece gerektiği zamanlarda aktif edin. Çünkü sensörlerle çalışan bu özellikler işlemciyi hzlandırıp şarjınızı tüketir.

5-CEP TELEFONUNUZU BİLGİSAYARDAN ŞARJ ETMEYİN!

Cep telefonunu bilgisayardan usb kablosu ile şarj etmek uzun sürdüğü gibi cihaz için zararlı bir yöntemdir. USB kabloları diğer kablolardan daha fazla gerilim yarattıklarından dolayı telefonun daha fazla ısınmasına neden oluyor. Bu ısınma ise telefonunuzun pil ömrünü olumsuz yönde etkiliyor. Telefonunuzun pil ömrünü uzatmak istiyorsanız yüksek voltajlı prizlerde şarj etmeye dikkat edin. USB ile şarj edilen telefonlar % 35 oranın kapasite kaybı ölçülmüştür.

4-TELEFONU BÜTÜN GEE ŞARJDA BIRAKMAYIN!

Genellikle hepimiz telefonu yatarken şarja takıp sabaha kadar doldurmanın doğru bir davranış olduğunu düşünüyoruz ancak bu durum lityum piller için geçerli değildir. Lityum pilleri ne kadar uzun süre şarjda bırakırsanız o kadar olumsuz etkileniyor. Araştırmalara göre telefonu %5 veya %10'un altına şarja takmalı ve dolduğunda şarjdan çekmelisiniz. Bazı akıllı telefonlar şarjı % 100 dolduktan sonra şarj etme işlemini kablo takılı olsa dahi durdurur ancak durduğu yerde %1 bile tüketim yapsa tekrar devreye girerek telefonu şarj etmeye devam eder. Bu nedenle şarjda iken ısınmış olan telefon ısına işlemci ısısı da eklenince pilin ömrü tüketilmiş olur.

3- EKRAN AYDINLATMASINI DENGELİ KULLANIN!

Ekran aydınlatması da şarjın azalmasına yol açan bir etkendir. Ekran aydınlatmasını otomatik düzeyde tutmanızda fayda var. Ekran ışığını ne kadar parlak seviyeye getirirseniz şarjının o kadar çabuk tükenir. Özellikle akşam saatlerinde telefonun ışığını kapatabildiğiniz kadar kapatın. Emin olabilirsiniz ki, pil tüketim seviyenizde inanılmaz bir artış göreceksiniz.

2- PİL ÖMRÜNÜ UZATAN UYGULAMALAR!

Akıllı telefonlarınıza kuracağınız bir kaç küçük uygulama sayesinde pil derdini uygulamalara bırakabilirsiniz. Cihazın pil performans ayarlarını tek tuşla yapmanıza imkan sağlayan bu uygulamalar diğer uygulamalar gibi arka planda çok fazla pil tüketimi yapmadığı gibi ayarlarınızında korunmasını sağlar. Örneğin, Greenify isimli uygulama en çok rağbet gören uygulamalardandır. Bu uygulamayı kurduğunuzda arka planda çalışan uygulamaları otomatik olarak kapatır ve ram canavlığı yapmalarına müsaade etmez.

1- WEB SAYFASINI KAYDEDİN!

Cep telefonunuzun çekmediği veya metro yada otobüs gibi yerlerde birşeyler okumak istiyorsanız bunu chrome mobil uygulaması yardımıyla telefonunuza kaydedin. Bu sayede daha sonra çevrim dışı olarak istediğiniz web sayfasını okuyabilirsiniz. Bu sayede hücresel veri kullanmadığınız ve internete bağlı olmadığınız için pil tüketiminiz minimum seviyede olacaktır.

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