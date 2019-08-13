Cep Telefonu Kullanıcıları Dikkat! Borcu Bitmeyen Telefon Satışı Yasaklandı!

Türkiye'de hemen, hemen pek çok kişi GSM operatörleri tarafından taksitle satılan cep telefonu alıyor ancak ambalajlarını bile açmadan ucuz fiyata satarak nakit ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyor.

Ancak yapılan yeni düzenleme sayesinde GSM operatörlerince taksit imkanıyla satışı yapılan cep telefonları borç bitmeden satılmayacak.

Borcu bitmeden satılan telefonların kısa süre içinde kullanıma kapatılacağı duyuruldu. Ayrıca telefoncularda bu tarz cihazların alınmaması hakkında uyarı yaptı.

TELEFON SATICISINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Uzun yıllardan beri Eskişehir'de telefon sektöründe çalışan M.Ş. yaptığı açıklamasında;

"Bozdurmalardaki borç ödenmeme durumunda kapanma olayı 20 Temmuz tarihinde başladı.

Bu tarihten itibaren hat üzerinden alınan telefonlar, beşinci ve altıncı ayda borcu ödenmediği takdirde kapanacak.” dedi.

BU KONUDA BİR ÖRNEK

Konumuzla alakalı olarak örnek verecek olursak;

Taahhütlü telefon alan bir kişi cebinde peşin fiyata telefon alacak parası olmamasından dolayı telefonu alıp kullanmıyor ve bunun yerine acil nakit ihtiyacını gidermek için bu yolu tercih ediyor.

Nakit paraya ihtiyacı olan kişiler GSM operatörleri tarafından 12 veya 24 ay taahhütle satılan yüksek fiyatlı cep telefonlarını alıyor ve kutusunu bile açmadan 300-400 TL indirim ile bayilere ya da başka kullanıcılara satışını yapıyor.

Bununla beraber kredi çekmeden 4 bin lira civarı nakit para cebine girmiş oluyor.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA