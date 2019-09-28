cebe dakika yüklemede kripto para dönemi

Türkiye'deki 41,000'den fazla Electroneum kullanıcısı artık Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hatlarına anında dakika ve internet yükleyebiliyor.

Üç mobil operatörün ülkenin %100'ünü kapsaması ve yaklaşık 80 milyon civarında toplam abone tabanına sahip olması mobil kullanıcıların yükleme yapmak için potansiyel olarak ETN kullanabileceği anlamına geliyor. Kripto para ile cep telefonlarına yükleme için büyük ilgi gösterilmeye devam edilmesi sonrası, Electroneum, Türkiye'deki on binlerce Electroneum kullanıcısının, Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom hatlarına anında ve kolayca dakika yüklemelerine ve Electroneum mobil uygulaması üzerinden, 3. Taraf bir sağlayıcı aracılığıyla, internet paketi almalarına imkân sağladı. Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom, nüfusu 83 milyondan biraz fazla olan bir ülkede 80 milyondan fazla cep telefonu abonesine sahip. Turkcell 34 milyon mobil aboneye hizmet veriyor; Türk Telekom ve Vodafone, her biri 25 milyon aboneye hizmet sağlıyor.Kripto para kullanımı açısından dünya çapında ilk sırada yer alan bir ülkede, milyonlarca insan Electroneum mobil uygulamasını şimdiden indirebiliyor ve cep telefonu yüklemeleri için 3 ABD Dolarına kadar ücretsiz ETN ödülleri kullanabiliyor.

Electroneum CEO'su Richard Ells, “Bu, ETN kullanıcılarının, cep telefonlarını, bir ülkede faaliyet gösteren tüm mobil şebeke operatörleri ile nüfusun %100'ünü kapsayacak şekilde cep telefonlarına dakika ve internet yükleyebilmelerini sağlıyor” dedi. Ells “Bu, Electroneum için önemli bir adım çünkü Türkiye'de 41.000 kullanıcımız var ve büyümeye devam ediyor” şeklinde konuştu.Electroneum, kullanıcılarına Şubat ayında Güney Afrika'da mobil yükleme sunmaya başladı, ancak Türkiye ve Brezilya'nın aksine, ortaklık doğrudan servis sağlayıcı olan The Unlimited ile yapıldı. Güney Afrika'daki tecrübe büyük bir başarı oldu ve Electroneum’un önceliği olan diğer gelişmekte olan ülkelere genişlemenin temelini oluşturdu.

Yoksulluk döngüsünün kırılmasına yardımcı olmak için banka kullanmayan ve acil mali desteğe ihtiyaç duyanları hedeflemektedir. Ağustos 2019’da, Electroneum binlerce ETN kullanıcısının Claro dakika ve internet paketi toplayabilmesi için Brezilya’da üçüncü taraf mobil yüklemeleri başlattı.

Bu, Electroneum kullanıcılarının ayrıca Vivo, Oi ve TIM dakika ve internet paketi de satın almalarını sağlamak için üçüncü taraf bir mobil kontör sağlayıcı ile daha fazla anlaşma yapmasını beraberinde getirdi. Dünya çapında her gün binlerce insan, ETN'de ayda 3 ABD dolarına kadar ödül alabildikleri mobil uygulamalarını kullanmanın ne kadar kolay olduğunu öğrendiklerinden Electroneum'a kaydoluyor. Electroneum şu anda yaklaşık 3,2 milyon kayıtlı kullanıcıya sahip.Neden Türkiye?Türkiye son yıllarda, Electroneum vizyonuna paralel olarak, ülkedeki en savunmasız ve dezavantajlı grupları hedefleyen hükümet programlarının başlatılmasına odaklandı.

Türk hükümeti kısa süre önce, 2023 yılına kadar bir merkez bankası kripto parası oluşturma ve dolayısıyla nakitsiz bir toplum haline gelme durumu da dahil olmak üzere blok zinciri ile ilgili birkaç maddeyi içeren ekonomik bir yol haritasını açıkladı.Ülke, kripto para birimi de dahil olmak üzere modern ödeme çözümlerini benimseme konusunda daha açık olan daha genç ve teknoloji meraklı bir nüfusa ev sahipliği yapıyor.

Nüfusun yaklaşık %27'si 0 ila 14 yaş arasındayken, %67'si 15 ila 64 yaş arasındadır. Sadece %6'sı 64 yaşın üzerindedir. Ortanca yaş 30.9'dur. Bitcoin.com’deki rapora göre, Türkiye, nüfusun %20’si ile kripto para birimi sahipliğinde bir numara. Bunun yüksek enflasyon ve ulusal geçerli para birimi olan liradaki değer kaybı ile ilgisi var. Başka bir raporda, ülke yetişkinlerinin %31'inden fazlasının banka kullanmadığı iddia ediliyor, bu da nüfusun üçte birinin nakit kullanma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. Ülkenin hükümeti yoksulluğu yarıya indirmeyi ve aşırı yoksulluğu azaltmayı başarabilse de, yetişkinlerin yüzde 31'i banka kullanmadığı ve 3,6 milyon Suriyeli mültecinin ekonomiye girme sürecinde olduğu bir hâlâ önemli zorluklarla karşı karşıyadır.

Bu nedenle ülke, savunmasız koşullarda yaşayan ve küresel dijital ekonomiye katılması gereken on milyonlarca insanın finansal sisteme dahil edilmesi acil bir ihtiyaç olduğu için Electroneum için büyük bir fırsatı temsil ediyor.Neden Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom?Şu anda, Türkiye'de kullanılan cep telefonlarının yarısından biraz fazlası akıllı telefonlardan oluşuyor. Bu, üç operatörün toplamda 80 milyondan fazla cep telefonu abonesi var ve sadece 42 milyondan biraz azının akıllı telefon olması ne kadar geniş bir alan olduğu anlamına geliyor.

Bir rapora göre, akıllı telefonların kullanım oranının 2022'de ilk kez %71'e ulaşması bekleniyor.Kitlesel kabul için sonraki adım Electroneum, dünya çapında sadece cep telefonu yüklemek için kullanılan kripto para birimlerinden biri olarak öne çıkıyor. Electroneum, Güney Afrika’dan Brezilya’ya ve şimdi Türkiye’ye genişleyen bu hizmete küresel ölçekte ihtiyaç olduğunu kanıtladı. Electroneum, mobil uygulama kullanıcılarını dakika ve internet için kullanılabilecek kripto parasıyla ödüllendiren dünyadaki tek kripto para konumunda. Bu da son kullanıcıya değer katmanın, gelişmekte olan bölgelerde milyonlarca insanın daha iyi yaşamasına yardım etmenin gerçek bir yolu olduğunu gösteriyor.

ETN’nin kitlesel benimsenmesi konusundaki bir sonraki adımı şirketler, perakendeciler, organizasyonlar ve hükümetlerle ortaklıklar aramaya devam etmek olacak.

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