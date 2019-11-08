Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103339
ALTIN
272.135
DOLAR
5.7486
STERLIN
7.3667
EURO
6.3522
Ünlü Tiyatro Sanatçısı Hayatını Kaybetti!
Asgari Ücretlileri Şaşırtan Yumurta Hesabı!
Erdoğan, 3 mahkumun cezasını affetti
ÖSYM Duyurdu: 2019-ALES/3 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı
Bakan Albayrak'tan Dar Gelirliye Konut Müjdesi! Her Yıl 100 Bin Kişi Ev Sahibi Olacak!

Bu yıl da en “cool” Teknosa

Teknosa, Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye iş birliğinde beşincisi düzenlenen “Cool Markalar” araştırmasının sonuçlarına göre bu yıl “Türkiye’nin en cool teknoloji marketi” seçildi.

Bu yıl da en “cool” Teknosa

Teknosa, Marketing Türkiye ve Roamler Türkiye iş birliğinde beşincisi düzenlenen “Cool Markalar” araştırmasının sonuçlarına göre bu yıl “Türkiye’nin en cool teknoloji marketi” seçildi.

08 Kasım 2019 Cuma 09:40
Bu yıl da en “cool” Teknosa

Sabancı Holding iştiraklerinden Teknosa, Roamler Türkiye’nin Marketing Türkiye için gerçekleştirdiği “Cool Markalar” araştırmasında bu yıl da tüketiciler tarafından “Türkiye’nin en cool teknoloji marketi” seçildi. Tüketiciler için markaların hizmetlerinin ve iletişiminin ne kadar yenilikçi ve ‘ne kadar havalı’ olduğunu ölçen araştırma, Türkiye genelinde ağırlığını gençlerin oluşturduğu 1000 Roamler kullanıcısı ile 20’yi aşkın kategoride gerçekleştirildi.

Bir kez daha Türkiye’nin en cool teknoloji marketi seçilmekten dolayı mutluluk duyduklarını belirten Teknosa Pazarlama ve Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Önder Oğuzhan, “Dijitalleşmeye, inovasyona odaklanan ve yeni nesil pazarlama enstrümanlarını efektif şekilde değerlendiren markalar, tüketiciler ve özellikle de gençler tarafından takip ediliyor. Teknosa olarak, yaygın mağaza ağımız ve dijital kanallarımızla Türkiye’de tüketicilerle teknoloji arasında köprü kuruyoruz. Bu ağdan edindiğimiz veriler, bize önemli bir içgörü sağlarken, müşterilerle olan duygusal bağımızı ve iletişimimizi de güçlendirmemize imkan veriyor. Teknoloji severlerle kurduğumuz karşılıklı güven ilişkisinin sürdürülebilir olması için biz müşteri deneyiminde hep daha iyisi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
bu yıl da cool teknosa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yandex’in teslimat robotu Yandex.Rover test sürüşlerine başladı
Yandex’in teslimat robotu Yandex.Rover test sürüşlerine başladı
HONOR 7S iki farklı renk seçeneğiyle A101’e geliyor
HONOR 7S iki farklı renk seçeneğiyle A101’e geliyor
Microsoft Ignite etkinliğinde 7 inovasyon açıkladı
Microsoft Ignite etkinliğinde 7 inovasyon açıkladı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim