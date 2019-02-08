Bu Uygulamalar Telefonunuzda Varsa Hemen Silin!

Güvenlik yazılımı olarak faaliyetlerine devam eden Trend Micro markası yeni bir rapor hazırladı ve kamuoyu ile paylaştı. Hazırlanan son rapora göre Google Play Store isimli uygulama mağazası üzerinden zararlı yazılım olduğu tespit edilen 28 adet uygulama sıralandı. Bu uygulamalar çeşitli taktikler ile kullanıcıların bilgilerini çalıyor veya trojan virüs indirerek telefona zarar vermesini sağlıyor.

İşin ilginç tarafı milyonlarca kez indirilen bu uygulamaların hemen hepsi kamera veya fotoğraf düzenleme odaklı. İşte o uygulamalar...

Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte olabilir! Her türlü kişisel bilginizi ve verinizi çaldırabilirsiniz.

İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...