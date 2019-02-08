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Bu Uygulamalar Telefonunuzda Varsa Hemen Silin!

Güvenlik yazılımı olarak faaliyetlerine devam eden Trend Micro markası yeni bir rapor hazırladı ve kamuoyu ile paylaştı. Hazırlanan son rapora göre Google Play Store isimli uygulama mağazası üzerinden zararlı yazılım olduğu tespit edilen 28 adet uygulama sıralandı. Bu uygulamalar çeşitli taktikler ile kullanıcıların bilgilerini çalıyor veya trojan virüs indirerek telefona zarar vermesini sağlıyor.

Bu Uygulamalar Telefonunuzda Varsa Hemen Silin!

Güvenlik yazılımı olarak faaliyetlerine devam eden Trend Micro markası yeni bir rapor hazırladı ve kamuoyu ile paylaştı. Hazırlanan son rapora göre Google Play Store isimli uygulama mağazası üzerinden zararlı yazılım olduğu tespit edilen 28 adet uygulama sıralandı. Bu uygulamalar çeşitli taktikler ile kullanıcıların bilgilerini çalıyor veya trojan virüs indirerek telefona zarar vermesini sağlıyor.

08 Şubat 2019 Cuma 09:02
Bu Uygulamalar Telefonunuzda Varsa Hemen Silin!

Güvenlik yazılımı olarak faaliyetlerine devam eden Trend Micro markası yeni bir rapor hazırladı ve kamuoyu ile paylaştı. Hazırlanan son rapora göre Google Play Store isimli uygulama mağazası üzerinden zararlı yazılım olduğu tespit edilen 28 adet uygulama sıralandı. Bu uygulamalar çeşitli taktikler ile kullanıcıların bilgilerini çalıyor veya trojan virüs indirerek telefona zarar vermesini sağlıyor.

İşin ilginç tarafı milyonlarca kez indirilen bu uygulamaların hemen hepsi kamera veya fotoğraf düzenleme odaklı. İşte o uygulamalar...

Telefonunuzda bu uygulamalardan biri bile yüklüyse başınız dertte olabilir! Her türlü kişisel bilginizi ve verinizi çaldırabilirsiniz.

İşte Google'ın uygulama mağazasından kaldırdığı ve milyonlarca insanın telefonuna yüklediği o uygulamalar...

  1. Pro Camera Beauty
  2. Cartoon Art Photo
  3. Emoji Camera
  4. Artistic effect Filter
  5. Art Editor
  6. Beauty Camera
  7. Selfie Camera Pro
  8. Horizon Beauty Camera
  9. Super Camera
  10. Art Effects for Photo
  11. Awesome Cartoon Art
  12. Art Filter Photo
  13. Art Filter Photo Effects
  14. Art Effect
  15. Photo Editor
  16. Wallpapers HD
  17. Magic Art Filter Photo Editor
  18. Fill Art Photo Editor
  19. ArtFlipPhotoEditing
  20. Art Filter
  21. Cartoon Art Photo
  22. Prizma Photo Effect
  23. Cartoon Art Photo Filter
  24. Art Filter Photo Editor
  25. Pixture
  26. Art Effect
  27. Photo Art Effect
  28. Cartoon Photo Filter
Son Güncelleme: 08.02.2019 12:48
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