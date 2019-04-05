Bu Telefonlarda Instagram kullanılmayacak!

Windows 10 Mobile işletim sistemi yüklü telefonlarda bugüne kadar destek vermeye devam eden Instagram, bu desteğin sonlandırılacağını açıklamasında bulundu.



Instagram, Windows ile yollarını ayırıyor. 30 Nisan tarihinden itibaren tamamen uygulama bu telefonlar için kapatılacak ve kullanıcılar hesaplarına giriş yapamayacaklar.

Instagram, Windows ile yollarını ayırıyor. Windows 10 Mobile işletim sistemi yüklü telefonlarda bugüne kadar destek vermeye devam eden Instagram, bu desteğin sonlandırılacağını açıkladı. 30 Nisan tarihinden itibaren tamamen uygulama bu telefonlar için kapatılacak ve kullanıcılar hesaplarına giriş yapamayacaklar.

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