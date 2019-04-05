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Bu Telefonlarda Instagram kullanılmayacak!

Windows 10 Mobile işletim sistemi yüklü telefonlarda bugüne kadar destek vermeye devam eden Instagram, bu desteğin sonlandırılacağını açıklamasında bulundu.

Bu Telefonlarda Instagram kullanılmayacak!

Windows 10 Mobile işletim sistemi yüklü telefonlarda bugüne kadar destek vermeye devam eden Instagram, bu desteğin sonlandırılacağını açıklamasında bulundu.

05 Nisan 2019 Cuma 23:25
Bu Telefonlarda Instagram kullanılmayacak!

Windows 10 Mobile işletim sistemi yüklü telefonlarda bugüne kadar destek vermeye devam eden Instagram, bu desteğin sonlandırılacağını açıklamasında bulundu.
 

Instagram, Windows ile yollarını ayırıyor. 30 Nisan tarihinden itibaren tamamen uygulama bu telefonlar için kapatılacak ve kullanıcılar hesaplarına giriş yapamayacaklar.

Instagram, Windows ile yollarını ayırıyor. Windows 10 Mobile işletim sistemi yüklü telefonlarda bugüne kadar destek vermeye devam eden Instagram, bu desteğin sonlandırılacağını açıkladı. 30 Nisan tarihinden itibaren tamamen uygulama bu telefonlar için kapatılacak ve kullanıcılar hesaplarına giriş yapamayacaklar.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

Son Güncelleme: 05.04.2019 23:29
Anahtar Kelimeler:
bu telefonlarda ınstagram kullanılmayacak
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