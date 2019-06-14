Bu Sabah Açıklandı! Bugünden İtibaren Bedava Oldu!

Kimse farkında değil; ancak bu sabahtan itibaren bu 2 uygulama herkese bedava! Yarına kadar indirdiniz indirdiniz. İşte o 2 uygulama ve özellikleri...





Abstract Me

Abstract Me, fotoğrafınızı muhteşem arka plan görüntüsü ile karıştırmanıza olanak tanır ve soyut bir stil fotoğrafına dönüştürür.

AirPrint:

AirPrint, uygulama mağazasında bulabileceğiniz en akıllı yazıcı uygulamasından biri. Onlarca yazıcıyı destekliyor. Telefonunuz üzerinden her şeyi kolayca yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.

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