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Bu Sabah Açıklandı! Bugünden İtibaren Bedava Oldu!

Eğer yarına kadar bu uygulamaları indirmezseniz ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz. İşte kısa bir süreliğine ücretsiz kullanıma sunulan o uygulamalar...

Bu Sabah Açıklandı! Bugünden İtibaren Bedava Oldu!

Eğer yarına kadar bu uygulamaları indirmezseniz ücret ödemek zorunda kalabilirsiniz. İşte kısa bir süreliğine ücretsiz kullanıma sunulan o uygulamalar...

14 Haziran 2019 Cuma 12:07
Bu Sabah Açıklandı! Bugünden İtibaren Bedava Oldu!

Kimse farkında değil; ancak bu sabahtan itibaren bu 2 uygulama herkese bedava! Yarına kadar indirdiniz indirdiniz. İşte o 2 uygulama ve özellikleri...


Abstract Me

Abstract Me, fotoğrafınızı muhteşem arka plan görüntüsü ile karıştırmanıza olanak tanır ve soyut bir stil fotoğrafına dönüştürür.

AirPrint:

AirPrint, uygulama mağazasında bulabileceğiniz en akıllı yazıcı uygulamasından biri. Onlarca yazıcıyı destekliyor. Telefonunuz üzerinden her şeyi kolayca yazıcıdan çıktı alabilirsiniz.

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bu sabah açıklandı bugünden itibaren bedava oldu
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