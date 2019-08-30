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Bu Mesajlara Dikkat! 1550 TL Cezası Var!

İzinsiz olarak telefonunuza gelen ticari kısa mesajlar atanlara yüksek cezalar söz konusu. Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mahmut Altun, vatandaşları bilinçlendirmek için önemli açıklamalarda bulundu. Altun, izinsiz gönderilen ticari kısa mesajın cezasının bin 550 lira olduğunu belirtti.

Bu Mesajlara Dikkat! 1550 TL Cezası Var!

İzinsiz olarak telefonunuza gelen ticari kısa mesajlar atanlara yüksek cezalar söz konusu. Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mahmut Altun, vatandaşları bilinçlendirmek için önemli açıklamalarda bulundu. Altun, izinsiz gönderilen ticari kısa mesajın cezasının bin 550 lira olduğunu belirtti.

30 Ağustos 2019 Cuma 16:51
Bu Mesajlara Dikkat! 1550 TL Cezası Var!

Edirne Ticaret İl Müdürü ve Tüketici Hakem Heyeti Başkanı Mahmut Altun, 6563 Sayılı Kanun gereği ticari ileti gönderilebilmesi için vatandaşlarda izin alınması gerektiğini söyledi. Altun, izinsiz gönderilen ticari kısa mesajın cezasının bin 550 lira olduğunu belirtti.

İzinsiz atılan kısa mesajlarla ilgili çok sayıda şikayet aldıklarını ifade eden Altun, "2019-2020 eğitim öğretim yılına çok az bir zaman kaldı.

Özel okullar, yurtlar, apartlar gibi işletmelerden sürekli mesajlar geliyor. Vatandaşın hiçbir ilgisi olmasa dahi bu mesajlar geliyor. Yani vatandaşın okulda, yurtta ve apartta kalan bir çocuğu olmadığı halde bu mesaj gelebiliyor." diye konuştu.

"MESAJ GÖNDERECEKSE VATANDAŞIN ONAYINI ALMASI LAZIM"

Kendisinin de aynı durumu yaşadığını anlatan Altun, şunları kaydetti:

"Geçen hafta pazar günü bir özel okuldan 2 saat arayla arka arkaya mesaj geldi. Benim okula gidecek yaşta ne çocuğum var ne torunum var. Hiçbir alakam yok. Okulun ismini de ilk defa duyuyorum. Bir kuruluş ticari ileti, mesaj gönderecekse vatandaşın onayını alması lazım. Bu konuda yoğun şikayetler var. Bu tür işletmelerin buna dikkat etmesi lazım.

Bu özel okulu aradığımızda da 'ben göndermedim, anlaştığım firma göndermiş' diyebiliyor. Bu firma da izin alması gerekir. Bu konudan vatandaşlarımız çok muzdarip."

Bu şekilde mesaj alanların Ticaret İl Müdürlüklerine başvurması gerektiğini dile getiren Altun, vatandaşlara izinsiz gönderilen kısa masajların bin 550 lira idari para cezası olduğunu kaydetti.

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