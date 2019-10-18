​BTS WORLD ile Cadılar Bayramı eğlencesi başlıyor

Netmarble, Güney Koreli müzik grubu BTS’in menajeri olma deneyimi sunan hikaye tabanlı mobil simülasyon oyunu BTS WORLD için hazırladığı özel Cadılar Bayramı güncellemesini bugün duyurdu. 17 Ekim 2019 tarihi itibariyle oyuncular yeni kartlar ve bayrama özel arayüz (UI) ile beraber Cadılar Bayramı temalı tamamen yeni bir hikayenin tadını çıkarabilecek.

BTS WORLD Cadılar Bayramı güncellemesinin içeriği:

•Yeni eklenen Cadılar Bayramı Temalı “BTS’in Hayaletli Okul Öyküleri”

•Oyun içerisinde 7 yeni kart

•Bayram için eklenen özel Cadılar Bayramı temalı arayüz

•Tüm mücadeleleri tamamlayana favori BTS üyesinin bir 4 ★ veya 5★ kartını kazanma şansı

BTS WORLD oyuna özel 10 bin yeni fotoğraf ve 100 video içeriyor, oyuncular BTS ile menajerleri olarak sanal şekilde çeşitli birebir interaktif içeriklerle etkileşime giriyor. Oyun aynı zamanda BTS'nin yanı sıra Charli XCX, Zara Larsson ve Juice WRLD gibi konuk sanatçılardan orijinal müzikleri de yer alıyor.

Daha fazla bilgi için, lütfen resmi internet sitesini ziyaret edin [https://btsw.netmarble.com] ya da BTS WORLD'ü Twitter, YouTube ve Instagram'dan takip edin. BTS WORLD özel ürünlerini Netmarble İnternet Mağazası üzerinden bulabilirsiniz.

Netmarble Corporation Hakkında



Netmarble Corp. muhteşem bir mobil oyun tecrübesi sunarak dünya çapında her yaştan kitleleri eğlendirmeyi amaçlar. 2000 yılında Kore’de kurulan Netmarble, dünya çapında en hızlı büyüyen mobil oyun şirketlerinden biridir ve sürekli olarak küresel düzeyde en üst geliştirici ve yayıncılardan biri olarak listelenmektedir. 6000’in üzerinde çalışanıyla Netmarble, Lineage 2: Revolution, Blade & Soul Revolution,MARVEL Future Fight, BTS WORLD, Seven Knights ve Paramanya’nın aralarında bulunduğu en başarılı mobil oyunlardan bazılarını üretip sunmaktadır. Önde gelen gündelik (casual) oyun geliştiricisi Jam City’nin en büyük ortağı ve ücretsiz MMO oyunların dünya çapında zirvedeki geliştiricilerinden biri olan Kabam'ın ana şirketi olan Netmarble’ın aynı zamanda Asya’nın en büyük eğlence şirketi CJ ENM Corporation, Asya’nın en büyük Internet şirketi Tencent Holding ve lider MMO şirketlerinden NCsoft ile stratejik bir işbirliği vardır. Daha fazla bilgi için http://company.netmarble.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

Netmarble’ın İstanbul merkezli ofisi Netmarble Turkey; Paramanya, Wolfteam, MARVEL Future Fight ve Seven Knights gibi başarılı oyunlar için pazarlama, yerelleştirme, halkla ilişkiler, QA ve IT hizmetleri sunar. Daha fazla bilgi için http://www.netmarbleturkey.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

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