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BTK Siber Talimhane Hamlesi ile Gençleri Kamuya Kazandıracak!..

Bilgi Teknolojileri Kurumu kısa adıyla BTK, Türkiye'nin dört bir yanında dijital seferberlik başlatarak, dijital alandaki yetenekli gençleri kamu personeli olarak devlet hizmetine kazandırmayı hedefliyor.

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BTK Siber Talimhane Hamlesi ile Gençleri Kamuya Kazandıracak!..

Bilgi Teknolojileri Kurumu kısa adıyla BTK, Türkiye'nin dört bir yanında dijital seferberlik başlatarak, dijital alandaki yetenekli gençleri kamu personeli olarak devlet hizmetine kazandırmayı hedefliyor.

27 Temmuz 2018 Cuma 22:31
BTK Siber Talimhane Hamlesi ile Gençleri Kamuya Kazandıracak!..

Bilgi Teknolojileri Kurumu kısa adıyla BTK, Türkiye'nin dört bir yanında dijital seferberlik başlatarak, dijital alandaki yetenekli gençleri kamu personeli olarak devlet hizmetine kazandırmayı hedefliyor.

Bilgi Teknolojileri Kurumu , “Siber Talimhane” adıyla yeni bir birim kuracak. Her ay burada denemeye alınacak 50 genç arasından seçilenler, kamu kurumlarının siber ofislerinde görevlendirilecek. Bilgi Teknolojileri Kurumu, internet, program ve yazılım alanında deneyimli gençlerin bilgilerini sınayabilecekleri Siber Talimhane adında yeni bir birim kurmaya hazırlanıyor. Edinilen bilgiye göre BTK’nın Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı çerçevesinde hazırlıklarını sürdürdüğü ve kurulumu son aşamaya gelen Siber Siber Talimhane’ye lise ve üniversitenin yanı sıra mezun gençler de başvuru yapabilecek.

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Son Güncelleme: 28.07.2018 00:27
Anahtar Kelimeler:
Ulusal Siber Güvenlik StratejisiBilgi Teknolojileri KurumuSiberhaneBTKBilişim Teknoloji Kurumu
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