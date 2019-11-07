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British Council ile bilgisayar üzerinden IELTS artık Karabük’te

British Council’ın kağıt ve kalem ile gerçekleştirdiği iş, eğitim ve göçmenlik konusunda dünyanın en bilinen sınavı IELTS, bilgisayar seçeneğiyle İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Antalya’dan sonra şimdi Karabük’te! 13 Kasım 2019 itibariyle Karabük Üniversitesi’nde gerçekleşecek ilk bilgisayar üzerinden IELTS sınavı için kayıtlar British Council Türkiye web sitesi üzerinden açıldı.

British Council ile bilgisayar üzerinden IELTS artık Karabük’te

British Council’ın kağıt ve kalem ile gerçekleştirdiği iş, eğitim ve göçmenlik konusunda dünyanın en bilinen sınavı IELTS, bilgisayar seçeneğiyle İstanbul, Ankara, İzmir, Erzurum ve Antalya’dan sonra şimdi Karabük’te! 13 Kasım 2019 itibariyle Karabük Üniversitesi’nde gerçekleşecek ilk bilgisayar üzerinden IELTS sınavı için kayıtlar British Council Türkiye web sitesi üzerinden açıldı.

07 Kasım 2019 Perşembe 10:05
British Council ile bilgisayar üzerinden IELTS artık Karabük’te

Kağıt ve kalem ile girilen IELTS sınavına alternatif olarak geliştirilen bilgisayar üzerinden IELTS, şimdi sadece British Council ile Karabük’te gerçekleştiriliyor. İlki 13 Kasım tarihinde Karabük Üniversitesi’nde, sabah, öğlen ve akşamüstü olmak üzere gerçekleştirilecek bilgisayar üzerinden IELTS sınavı için kayıtlar, British Council web sitesi (www.britishcouncil.org.tr) üzerinden gerçekleştiriliyor.

Bilgisayar üzerinden IELTS, ilk defa British Council ile Karadeniz’de

Karadeniz bölgesinde ilk defa British Council tarafından sunulan bilgisayar üzerinden IELTS sınavı, daha fazla sınav tarihi, daha fazla sınav lokasyonu ve sınav sonucunu daha hızlı öğrenebilme seçeneği sunuyor. Katılımcılar, bilgisayar üzerinden gerçekleştirilen IELTS sınavı sayesinde artık kendilerine en uygun sınav yöntemini ve sınav tarihini seçebiliyor ve sınav sonuçlarını, sınavın tamamlanmasının ardından, 5-7 iş günü içinde çok daha hızlı bir şekilde öğrenebiliyorlar. Bilgisayar üzerinden IELTS sınavında kişiye özel sunulan kulaklıklar, aynı zamanda katılımcılara daha odaklı ve rahat dinleme avantajı sunuyor.

Haftanın yedi günü, sabah-öğle ve akşamüstü seansları

Bilgisayar üzerinden gerçekleştirilecek IELTS, kağıt ve kalem ile girilen IELTS sınavının yerini almamakla birlikte, daha fazla sınav tarihi ve sonuçların ulaştırılması anlamında daha geniş seçenek sunuyor. Karabük’te, talep doğrultusunda haftanın yedi günü, sabah-öğle ve akşamüstü olmak üzere üç seans olarak gerçekleştirilecek bilgisayar üzerinden IELTS sınavına, aynı zamanda hafta sonu da girilebiliyor.

Sınav içeriği, yapısı ve sınav süreleri her iki seçenekte de aynıdır. Bilgisayar üzerinden IELTS sınavına girmeyi tercih edenler ‘Dinleme’, ‘Okuma’ ve ‘Yazma’ bölümlerini bilgisayar kullanarak tamamlamaktadır. ‘Dinleme’ kısmı, kişiye özel sağlanan kulaklık sayesinde avantaj sunmaktadır. ‘Konuşma’ sınavı ise konuşma becerilerinin daha iyi değerlendirilebilmesi için yüz yüze yapılmaya devam edilmektedir. Katılımcılar, girdikleri IELTS sınavının kağıt ve kalem ile ya da bilgisayar üzerinden yapıldığından bağımsız olarak, aynı güvenilir İngilizce sınavına girdiklerinden emin olabilirler.

British Council, eğitim, iş veya göçmenlik konusunda dünyanın en bilinen sınavı olan IELTS ile dünyanın dört bir yanındaki farklı fırsatlar arayan milyonlarca insana, hayatlarını değiştirecek yeni kapılar açıyor. IELTS sınavı hakkında detaylı bilgi için www.britishcouncil.org.trsitesini ziyaret edebilirsiniz.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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