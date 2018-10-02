Black Friday 2018 ne zaman? Kara cuma hangi güne denk geliyor?

Black Friday adı verilen bu alışveriş gününde mağazalar çok erken saatlerde açılır, beklenenin çok daha üstünde indirimler yapılır, çalışanların mesai saati daha fazla olur. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada dışında İngiltere’de de yapılan bu çılgın günde resmi tatil uygulanmaz. Bu güne Black Friday denmesinin sebebi ise gün boyunca gerçekleşen alışverişten dolayı trafiğin altüst olması, mağazaların önünde yollara taşan kuyrukların oluşması, taşkın bir kalabalığa sahne olan sokaklar ve önlenemeyen gürültülerin oluşmasından kaynaklanmaktadır. Son günlerde ülkemizde de başlayan Black Friday uygulaması büyük indirimlere sahne olmuştu. İslam ülkelerinde bazı çevreler uygulamanın isminden ddolayı tepki gösterir. Black Friday Kara Cuma anlamına gelmektedir. Müslümanlar için kutsal olarak bilinen cuma gününe böyle bir isim verilmesinden dolayı müslümanlar tepkilerini dile getirirler.

2018 BLACK FRIDAY NE ZAMAN?

2018’de Türkiye’de Black Friday indirimleri bu sene 23 Kasım 2018 tarihinde olacak.

Fakat internet üzerinden erişim sağlayabildiğiniz mağazalar, firmalar ve online alışveriş sitelerinde Kara Cuma indirimleri çok erken tarihlerde başlayabiliyor. Black Friday isimli bu indirimleri bir haftaya yayan mağazalar oldukça fazla.

Bu etkinlik, Amerika’da her yıl Şükran Günü’nden sonraki ilk Cuma günü yapılır. Mağazalar kapılarını sabahın çok erken saatlerinde açarlar ve gecenin geç saatlerine kadar %90’lara varan fiyat indirimleriyle hizmet verirler. Mağazaların sabahın erken saatlerinde açılması nedeniyle insanlar bir önceki geceden mağazaların önünde kamp kurarlar. Türkiye’de mağazalar ve firmalar açılış-kapanış saatlerinde buna uymasalar da yaklaşık olarak aynı oranda indirimler görülür.

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