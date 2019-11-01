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Bir Zam Haberi de Gençlere ve Öğrencilere Geldi! Spotify ücretlerine zam yapıldı
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Bir Zam Haberi de Gençlere ve Öğrencilere Geldi! Spotify ücretlerine zam yapıldı

Son dönemlerde özellikle öğrencilerin ve gençlerin tercih ettiği Popüler müzik dinleme platformu Spotify, üyelik ücretlerine zam yaptığını açıkladı. Yapılan zamlar gençleri ve öğrencileri üzerken aile paketi kullananları da etkiledi.

Bir Zam Haberi de Gençlere ve Öğrencilere Geldi! Spotify ücretlerine zam yapıldı

Son dönemlerde özellikle öğrencilerin ve gençlerin tercih ettiği Popüler müzik dinleme platformu Spotify, üyelik ücretlerine zam yaptığını açıkladı. Yapılan zamlar gençleri ve öğrencileri üzerken aile paketi kullananları da etkiledi.

01 Kasım 2019 Cuma 19:46
Bir Zam Haberi de Gençlere ve Öğrencilere Geldi! Spotify ücretlerine zam yapıldı

Apple MusicTidal ve Deezer gibi alternatiflere rağmen müzik uygulamaları pazarında zirveyi koruyan Spotify, ücretli yani 'premium' üyelik paketlerine zam yaptı. Spotify’ın yeni fiyatları Ocak 2020’den itibaren geçerli olacak.

Yaşanacak fiyat artışını mevcut abonelerine e-posta yoluyla bildiren Spotify, resmi internet sitesinde henüz güncel fiyatları açıklamadı. Yaşanan zamla birlikte öğrenci üyelikleri 2 TL, bireysel üyelikler 4 TL, aile üyelikleri ise 6 TL yükselecek.

Yeni Spotify Premium fiyatları şöyle:

  • Öğrenci: 8,99 TL/ay (Eski fiyat 6.99 TL)
  • Bireysel: 17,99 TL/ay (Eski fiyat 13.99 TL)
  • Aile: 26,99 TL/ay (Eski fiyat 20.99 TL)

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