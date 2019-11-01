Bir Zam Haberi de Gençlere ve Öğrencilere Geldi! Spotify ücretlerine zam yapıldı

Son dönemlerde özellikle öğrencilerin ve gençlerin tercih ettiği Popüler müzik dinleme platformu Spotify, üyelik ücretlerine zam yaptığını açıkladı. Yapılan zamlar gençleri ve öğrencileri üzerken aile paketi kullananları da etkiledi.