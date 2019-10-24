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Bir YouTuber, plak kaydına gizlenmiş 35 yıllık bilgisayar programı buldu

Bir YouTuber, 80'lerin rock grubu Prodigal'ın plak kaydında Commodore 64'te çalışan bir kod keşfetti. Eskiden plaklara bu şekilde veri saklamak sıkça başvurulan bir yöntemdi.

Bir YouTuber, plak kaydına gizlenmiş 35 yıllık bilgisayar programı buldu

Bir YouTuber, 80'lerin rock grubu Prodigal'ın plak kaydında Commodore 64'te çalışan bir kod keşfetti. Eskiden plaklara bu şekilde veri saklamak sıkça başvurulan bir yöntemdi.

24 Ekim 2019 Perşembe 20:56
Bir YouTuber, plak kaydına gizlenmiş 35 yıllık bilgisayar programı buldu

Plak kayıtları metin gizlemenin harika bir yolu olarak kullanılabiliyor ve birçok sanatçı, albümlerinde bilgi gizlemenin sınırlarını zorluyor. Bir YouTuber 80'lerin rock grubu Prodigal'ın, plak kaydına Commodore 64 programı gizlediğini ortaya çıkardı.

8-Bit Show And Tell kanalının sahibi Robin Harbron, Prodigal'in, 1984'te çıkan Electric Eye albümüne gizli bir program eklediğini duyduğunu anlattı. Klavyeci Loyd Boldman da 2009 yılında Electric Eye albümünün, ikinci tarafının sonuna o zamanların en popüler bilgisayarı olan Commodore 64 tarafından çözülebilecek bir bilgisayar kodu paketi gizlendiğini açıklamıştı.

Webtekno'dan Ozan Baki'nin haberine göre Harbron, albümün bir kopyasını buldu ve Commodore 64 aracılığıyla gizli mesajı okumayı başardı. Pikabın oynatıcısında bazı küçük değişiklikler yaptıktan sonra, iğnesiyle kaydın dış kanalını çalmaya çalıştı ve çevirmeli ağ modemlerininkine benzer bir ses ortaya çıkardı.

Ortaya çıkan sesler, kasete aktarıldığında Commodore 64 sistemine yüklenebilecek bir program görevi görüyor.

Veriler aslında dokuz satırlık bir BASIC programıydı ve YouTuber, eski moda teknolojiyle dikkatli bir şekilde düzenleme yaptıktan sonra yıllarca görünmeyen bazı gizli mesajları açığa çıkarmayı başardı.

Sonuç olarak Albert Einstein ve Hz. İsa'dan alıntılar ortaya çıktı. Gerçekten uğraşına değer bir bulgu olmasa da yine de plaklara bu tarz verilerin saklanabilmesi pek çok kişiye ilginç geliyor.

Daha önce de benzer mesajlar keşfedildi. Information Society, 1992 yılında Peace And Love Inc. adlı bir albüm çıkardı. Plağın son şarkısı, '300bps N, 8, 1' modem tonlarının koleksiyonuydu.

Kod çözüldüğünde, Brezilya hükümeti tarafından rehin tutulduğu bildirilen grubun tuhaf hikayesini anlatıyordu. Yine Radiohead, 2017'de hayranlarına Sinclair ZX Spectrum için bir program verdi. Program, bir ZX Spectrumu'a yüklendikten kullanıcıları kurgusal bir şirketin web sitesine yönlendiren ve bir video oyununa erişimi olan QR kod ortaya çıkarıyor.

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