Bir Robot Türkiye'de bir Bankada İşe Başladı!..

Albaraka Türk isimli banka kuruluşu Robotik Süreç Otomasyonu uygulamasını başlatarak bir robotu işe aldı. Böyle Türkiye'de bir bankada ilk kez bir robot iş başı yaptı.

Türk bankacılık sektöründe robot teknolojisi uygulamaları uzun zamandır gündemdeydi ancak 2018 yılı başlarında bu tür çalışmalar hızlandı. Katılım bankası türünde faaliyet gösteren Albaraka Türk isimli banka, Türkiye’de ilk kez robotik süreç otomasyonu uygulamasını başlatarak ilk robot için iş başı talimatını verdi.



Tıpkı bir insan gibi çalışan ancak çok daha hızlı, hatasız işlem gerçekleştiren robot yazılım ortalama bir çalışana göre 3 kat daha hızlı ve 7 gün 24 saat yüzde 100 verimlilikle çalışarak işlemleri hatasız olarak gerçekleştirebiliyor.



POC aşamasında yapılan analizlere göre tek bir robot aylık olarak en az 15 bin TL tasarruf imkanı sağlıyor, yatırıma geri dönüş oranı yüzde 1.200'den fazla olarak tespit edildi.



Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Çetin, "Şu anda ayda 600 saatten fazla çalışan saati tasarruf ediliyor. Bu sonuçlar 1 robotu yüzde 50-60 kapasite ile çalıştırma sonucunda elde edildi. Nihai olarak önümüzdeki 3 ayda 5 robotu tam kapasite ile çalıştırmayı hedefleriyoruz." açıklaması yaptı.

Dijital devrimin insanların iş gücündeki rolünü dönüştürmesi, bankacılık sektöründe yeni mesleklerin öne çıkması bekleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA