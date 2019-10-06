Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
az bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103464
ALTIN
276.486
DOLAR
5.6906
STERLIN
7.0337
EURO
6.2504

Bilim insanlarından korkutan uyarı: Uzaylılar bizi gözetliyor!

Aralarında Stephen Hawking ve Elon Musk gibi isimlerin de desteklediği SETI isimli kuruluş korkutan bir uyarı yaptı. 1984 yılından beri gökyüzündeki hareketliliği inceleyen kuruluş tarafından yapılan açıklamada, "Uzaylılar Dünya üzerindeki gelişmeleri gök taşları aracılığıyla takip ediyor olabilir" ifadesi kullanıldı.

Bilim insanlarından korkutan uyarı: Uzaylılar bizi gözetliyor!

Aralarında Stephen Hawking ve Elon Musk gibi isimlerin de desteklediği SETI isimli kuruluş korkutan bir uyarı yaptı. 1984 yılından beri gökyüzündeki hareketliliği inceleyen kuruluş tarafından yapılan açıklamada, "Uzaylılar Dünya üzerindeki gelişmeleri gök taşları aracılığıyla takip ediyor olabilir" ifadesi kullanıldı.

06 Ekim 2019 Pazar 19:59
Bilim insanlarından korkutan uyarı: Uzaylılar bizi gözetliyor!

1980’li yıllardan beri uzaydaki hareketliliği inceleyen SETI (Dünya Dışı Akıllı Yaşam Araştırması) isimli kuruluş kamuoyunu korkutan bir açıklama yaptı. 1984 yılından beri gökyüzündeki hareketliliği ve manyetik dalgalanmaları inceleyen SETI bünyesinde görevli olan fizikçi ve serbest araştırmacı James Benford, uzaydaki zeki varlıkların Dünya’yı izlediğini öne sürdü.

Benford, “Biz onları dinlemeden çok önce onlar bizi dinliyor olabilir. Uzaylılar gök taşlarını kullanarak bizi takip ediyor ve hareketlerimizi izliyor olabilirler” açıklamasını yaptı. Benford’un yaptığı açıklamada Dünya’nın yörüngesindeki gök taşlarının uzaylılar tarafından gönderilmiş olabileceği belirtildi.

Dr. Benford, “Örneğin 1986 yılında keşfedilen 5 kilometrelik Cruithne isimli gök taşı Dünya’ya çok yakın seyrediyor. Yılda iki kere yörüngede dönüyor” diyerek bu tür hareketlerin şüpheli olduğunu duyurdu.

İOS Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Android Mobil Uygulamamız İçin Tıklayınız.

Sosyal Medya Hesaplarımızı Takip Ederek İlanlardan Anında Haberdar Olun.

Twitter'da Takip Etmek İçin Tıklayınız.

Facebook Grubumuz İçin Tıklayınız.

Instagram Sayfamız için Tıklayınız

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Sözcü

Anahtar Kelimeler:
bilim insanlarından korkutan uyarı uzaylılar bizi gözetliyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Google güvenlik açığı bulunan telefonları açıkladı!
Google güvenlik açığı bulunan telefonları açıkladı!
İphone 11’in Türkiye satış fiyatları belli oldu mu? IPhone 11, 11 Pro ve İphone 11 Pro Max Türkiye satış fiyatı ne kadar?
İphone 11’in Türkiye satış fiyatları belli oldu mu? IPhone 11, 11 Pro ve İphone 11 Pro Max Türkiye satış fiyatı ne kadar?
GIF'lere gizlenmiş WhatsApp açığı bulundu
GIF'lere gizlenmiş WhatsApp açığı bulundu

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim