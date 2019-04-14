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Bakanlık'tan Facebook, İnstagram ve WhatsApp Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Sayan açıklamalarında Facebook ve Instagram sosyal medya servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını belirtti. Bunun yanı sıra Sayan söz konusu açıklamalarında operatörlerden kaynaklı bir sorun olmadığını erişim sorununun yaklaşık 2 saatin ardından sona erdiğini ifade etti.

Bakanlık'tan Facebook, İnstagram ve WhatsApp Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Sayan açıklamalarında Facebook ve Instagram sosyal medya servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını belirtti. Bunun yanı sıra Sayan söz konusu açıklamalarında operatörlerden kaynaklı bir sorun olmadığını erişim sorununun yaklaşık 2 saatin ardından sona erdiğini ifade etti.

14 Nisan 2019 Pazar 17:40
Bakanlık'tan Facebook, İnstagram ve WhatsApp Açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan sosyal medya uygulamaları hakkında açıklamalarda bulundu. Sayan açıklamalarında Facebook ve Instagram sosyal medya servislerinde dünya genelinde erişim sorunu yaşandığını belirtti. Bunun yanı sıra Sayan söz konusu açıklamalarında operatörlerden kaynaklı bir sorun olmadığını erişim sorununun yaklaşık 2 saatin ardından sona erdiğini ifade etti.

Sayan, sosyal medya platformları Whatsapp, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununa ilişkin değerlendirmede bulundu. 

Söz konusu platformlarda dünya genelinde erişim sorunu olduğunu ve bu sorunun Türkiye'deki kullanıcıları da etkilediğini vurgulayan Sayan, "Operatörlerimizden kaynaklı bir sorun bulunmuyor.

Bu aksaklıklar yerli yazılımların kullanımının ne denli önemli olduğunun en büyük göstergesi." diye konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
bakanlık tan facebook instagram whatsapp açıklaması
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