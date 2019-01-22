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Bakan Soylu İndirin Dedi! 100 Binden Fazla İndirildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Her Anne Baba Mutlaka İndirsin" Dediği Uygulamaya Yoğun İlgi...

Bakan Soylu İndirin Dedi! 100 Binden Fazla İndirildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Her Anne Baba Mutlaka İndirsin" Dediği Uygulamaya Yoğun İlgi...

22 Ocak 2019 Salı 23:01
Bakan Soylu İndirin Dedi! 100 Binden Fazla İndirildi!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Her Anne Baba Mutlaka İndirsin" Dediği Uygulamaya Yoğun İlgi...

Uyuşturucu ile mücadele kapsamında hayata geçirilen UYUMA uygulamasına vatandaşlarımız yoğun ilgi gösterdi. Özellikle, Bakanımız Sayın Soylu'nun "Lütfen her anne-baba bunu mutlaka telefonlarına indirsin" açıklamasından sonra uygulamayı indiren ebeveyn sayısı artarken, cep telefonuna uygulamayı indiren kişi sayısı da 100 bini aştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, geçtiğimiz günlerde, "Lütfen her anne-baba bunu mutlaka telefonlarına indirsin" dediği UYUMA uygulamasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Geçen yıl Eylül ayında başlayan uygulamayı, 20 Ocak 2019 tarihi itibariyle toplam 103 bin 140 kişi cep telefonuna indirdi. Bu süre içinde UYUMA aplikasyonuna gelen ihbar sayısı ise, 3 bin 588 oldu.

UYUMA İle Zehir Satıcılarına Rahat Yok

Yüzde 100 yerli imkanlarla oluşturulan akıllı telefon uygulaması ile vatandaşlarımız sokakta tanık oldukları uyuşturucu suçlarını artık güvenlik güçlerine anında bildirebiliyor. Sokakta gördüğü uyuşturucu ticaretini polise bildirmek isteyen vatandaşımız, uygulamadaki butona basarak ihbarda bulunabiliyor.

Sisteme konum bilgisiyle birlikte düşen ihbar, bölgeye en yakın ekibe iletiliyor. İhbarcının kimliği gizli tutuluyor.

Android ve iOS'lar üzerinden herkesin akıllı telefonuna indirilebileceği uygulama, uyuşturucuyla mücadelede vatandaş desteğinin artırılması amacını taşıyor.
 

Uygulamayı İndirmek için:

 

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