Bakan Selçuk, Geleceğin Siber Kahramanları ile Biraraya Geldi

Bakan Selçuk Geleceğin Siber Kahramanlarını Kabul Etti

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türk Stratejik Teknoloji Dönüşümleri araştırma Merkezi’nin (TÜSİDAM) hayata geçirdiği 81 İlde 81 Siber Kahraman Projesi’nde başarı sağlayan 12 çocuğu kabul etti.

Görüşmede, Siber güvenlik, bulut bilişim ve kodlama gibi çağın ve geleceğin mesleklerine dair yeni projeler hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Bakan Selçuk, geleceğin siber kahramanlarına “Sizler ileride bizleri korumak için varsınız, üreten bir nesil olarak geleceğimize yön vereceksiniz. Geleceğin mesleklerini çok önemli görüyor, işbaşı eğitim programlarımızla destekliyoruz.” dedi.

Çocuklara günde kaç saat bilgisayar başında vakit geçirdiklerini soran Bakan Selçuk, sağlık açısından egzersiz ve spor yapmaları uyarısında bulundu, aileleri ve arkadaşları ile vakit geçirmelerini istedi.

Bakanlıkta gerçekleşen kabulde, 81 Siber Kahraman Genel Koordinatörü Batuhan Tosun, Etkinlik Koordinatörü Eren Atik, Refakatçi öğretmen Adem Bayraktar, İŞKUR Aktif İşgücü Hizmetleri Daire Başkanı Volkan Öz de yer aldı.

“Siber Güvenlikte Milli Ruh” sloganıyla çıkılan proje Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Himayelerinde gerçekleşiyor. Türkiye genelinde verilen farkındalık eğitimleri ve etkinliklerle yetenekli gençler ülkemizin yarınlarına hazırlanıyor.

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