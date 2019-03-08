Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Bakan Açıkladı! O Teknoloji 2020'de Türkiye'de Hizmete Girecek!

Bakan Turhan, "2020 yılında önemli merkezlerde 5G’yi hizmete sunacağız" açıklaması yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 2020 yılında Bolu ve ülkenin önemli merkezlerinde 5G hizmetini devreye alacaklarını belirtti.

Bakan Açıkladı! O Teknoloji 2020'de Türkiye'de Hizmete Girecek!

Bakan Turhan, "2020 yılında önemli merkezlerde 5G’yi hizmete sunacağız" açıklaması yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 2020 yılında Bolu ve ülkenin önemli merkezlerinde 5G hizmetini devreye alacaklarını belirtti.

08 Mart 2019 Cuma 08:35
Bakan Açıkladı! O Teknoloji 2020'de Türkiye'de Hizmete Girecek!

Bakan Turhan, "2020 yılında önemli merkezlerde 5G’yi hizmete sunacağız" açıklaması yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, 2020 yılında Bolu ve ülkenin önemli merkezlerinde 5G hizmetini devreye alacaklarını belirtti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Bolu’ya geldi. Bolu Güney Çevre Yolu Şantiyesi’nde incelemelerde bulunan Turan, basına kapalı gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.
Fiber optik altyapısını geliştireceklerini söyleyen Bakan Turhan, “Tüm vatandaşlarımza hizmet verecek fiber optik altyapısını geliştireceğiz. Ülkemizde şuanda 4.5 G hizmet seviyesinde bir altyapımız var. 74 milyon adet abonemiz 4.5G hizmetinden faydalanıyor. Ama biz bununla da yeterli kalmayacağız. Önümüzdeki süreçte, 2020 yılında 5G hizmetini İnşallah Bolu’da ve ülkemizin önemli merkezlerinde hizmete sunacağız” dedi.

Bakan Turhan, D-100 Karayolu üzerinde bulunan Eşref Bitli Kışlası’nın da sivil havacılığa açılacağını belirterek, “Bolu ilimizin turizm potansiyelinin yüksek olması nedeniyle, Eşref Bitlis Kışlası içerisindeki havaalanını sivil uçuşlara açmak maksadıyla, Sivil Havacılık ve Devlet Hava Meydanları işletmesindeki teknik ekibimiz çalışmalarını sürdürüyor. Burada bir takım iyileştirme çalışmaları yaparak, gerekli idari ve teknik çalışmaların tamamlanmasından sonra da bu bölgeyi sivil uçuşlara açmayı planlamaktayız” şeklinde konuştu.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.03.2019 08:59
Anahtar Kelimeler:
bakan açıkladı teknoloji 2020 türkiye hizmete girecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK'dan askerlere PUBG uyarısı
TSK'dan askerlere PUBG uyarısı
İşte Samsun'da Üretilen Telefon!
İşte Samsun'da Üretilen Telefon!
Metrobüs durağında telefonu şarj eden bisiklet
Metrobüs durağında telefonu şarj eden bisiklet

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim