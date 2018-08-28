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Ayda 30 bin TL kazanıyorlar! Bakanlık harekete geçti

Facebook,Instagram, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformu olam mecralarda fenomen olanlar aylık 10 bin ila 30 bin lira arası kazanç elde ediyor. Aylık 26 bin lirayı aşan kazançlar ise vergilendiriliyor.

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Ayda 30 bin TL kazanıyorlar! Bakanlık harekete geçti

Facebook,Instagram, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformu olam mecralarda fenomen olanlar aylık 10 bin ila 30 bin lira arası kazanç elde ediyor. Aylık 26 bin lirayı aşan kazançlar ise vergilendiriliyor.

28 Ağustos 2018 Salı 18:38
Ayda 30 bin TL kazanıyorlar! Bakanlık harekete geçti

Facebook,Instagram, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya platformu olam mecralarda fenomen olanlar aylık 10 bin ila  30 bin lira arası kazanç elde ediyor. Aylık 26 bin lirayı aşan kazançlar ise vergilendiriliyor.

Sosyal medya sadece üniversiteli gençlerin değil çalışanların da ek gelir kapısı olmaya devam ediyor. Türkiye'de takipçi sayısı 3 milyona ulaşan, görüntüleme oranı en yüksek platform unvanını elinde bulunduran YouTube ile kanallar üzerinden elde edilen gelir aylık olarak 10 bin ila 30 bin liraya kadar çıkıyor.

Videolara yerleştirilen reklamların tıklanması ile elde edilen gelirleri ayda 26 bin lira bandını aşan fenomen içerik üreticilerinin kazançları vergilendiriliyor. 

Gelirler, YouTube ve Google tarafından konulan reklamlar aracılığıyla elde ediliyor. Vergilendirmelerin takibinde banka hesap hareketleri, elde edilen gelirler de değerlendirme sürecinden geçiyor.

Reklamdan, tıklamadan kazanç elde edenlerin hesaplarına dönük özel vergi düzenlemesine ilişkin çalışmalar sürüyor. Bu kişilerin sürekli gelirleri Gelir Vergisi kapsamında değerlendiriliyor. Vergi daireleri hesap hareketlerini ve yapılan işlemleri takip edebiliyor.

MEMURLAR YOUTUBER OLABİLİR Mİ?

Hem kamuda çalışıp hem de YouTuber olarak gelir elde etmek isteyen memurların iki önemli hususa dikkat etmesi gerekiyor. Kanalın içeriğinin resmi görevinin gerektirdiği itibar ve güvene uygun olması zorunlu. Geliri 'ticari vergi kaydı' gerektiriyorsa kanalı kapatması gerekiyor..

TEK PAYLAŞIMLARI ON BiNLERCE LiRA

Öte yandan Sosyal medya paylaşımları pek çok ünlü isme de büyük kazançlar sağlıyor. Ünlü isimler tek paylaşım için binlerce lira alıyor. Demet Akalın, Burcu Esmersoy, Özge Ulusoy, Ebru Şallı, İvana Sert, Işıl Reçber gibi ünlü isimler en çok kazananlar arasında.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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