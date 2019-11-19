Avıs, Sizinle Whatsapp Üzerinden De Konuşuyor

En İyisi Kirala, Avis ile Kirala mottosuyla müşterileri ile buluşan, Türkiye’nin lider araç kiralama markası Avis, müşteri deneyim ve memnuniyetini en üst düzeye taşıma amacıyla anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden hizmet vermeye başladı. 444 28 47 no’lu hat ile hizmet sunan Avis WhatsApp Kurumsal hesabı, yapay zeka destekli ChatBotlar ile müşterilerinin tüm talep ve sorularını en kısa sürede yanıtlıyor. Avis’in en yeni hizmet uygulaması, tüm araç kiralama hizmetlerinin yanı sıra faturalar, tahsilat işlemleri, kampanyalar, kiralama şartları gibi diğer tüm soru ve istekler hakkında anlık yardımcı oluyor.

Uygulamanın yapılandırılması için WhatsApp'ın Türkiye'deki resmi ortağı “Infobip”ten hizmet alan Avis, moderasyon yönetimi için “SOR'UN” ile birlikte çalıştı.

Avis’in filosunda bulunan en yeni araç marka ve modeller arasından araç kiralamak isteyenler, yurt genelindeki Avis ofisleri, www.avis.com.tr internet adresi, 444 28 47 numaralı İletişim Merkezi ile birlikte şimdi Avis WhatsApp Kurumsal uygulamasından da her türlü hizmete anında ulaşabiliyor.

Odağına teknoloji ve inovasyonu almış olan, müşteri memnuniyetinde en üst seviyeyi hedefleyen Otokoç Otomotiv bünyesinde hizmet veren Avis, Türkiye geneline yayılmış toplam 87 havalimanı ve şehir ofisinde sunduğu avantajlı hizmet ve kampanyalarıyla müşterilerini memnun etmeye devam ediyor.

AVIS Türkiye Hakkında Türkiye’nin mega otomotiv perakendecisi ve araç kiralama şirketi Otokoç Otomotiv’in çatısı altında faaliyet gösteren global araç kiralama markası Avis, Türkiye’nin ilk araç kiralama markasıdır. Pazara giriş yaptığı 1974 yılından bu yana sektörünün lideri olan Avis Türkiye, ülkenin en yaygın araç kiralama ağına ve en geniş araç filosuna sahiptir. İlk ve öncü olmanın getirdiği sorumlulukla, geliştirdiği yeni konsept ve iş birlikleriyle sektörün ve bu sektörü besleyen diğer sektörlerin gelişmesinde önemli katkı sağlamaktadır.

Sağladığı müşteri memnuniyeti ile müşterileri tarafından zirvede tutulmakta ve ödüllerle başarılarını taçlandırmaktadır. Avis Türkiye, EMEA ülkeleri arasındaki müşteri memnuniyeti sıralamasında liderliğini korumaktadır. Yurt dışında da Yunanistan, Azerbaycan, Kazakistan ve Kuzey Irak’ta hizmet vermektedir.

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