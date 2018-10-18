Arçelik'ten 2 Bin 100 TL Daha Ucuza iphone 8

Arçelik, 64 GB'lık iPhone 8'leri, 19 Ekim 2018 ile 21 Ekim 2018 tarihleri arasında 2 bin 100 TL'lik indirimle 4 bin 399 TL'den satışa sunuyor.

Arçelik'ten yapılan açıklamaya göre, Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programına (ETMP) destek olmak amacıyla Arçelik'in iPhone ürününde indirime gideceği öğrenildi.

Arçelik, tavsiye edilen perakende satış fiyatı 6 bin 499 TL olan 64 GB'lık iPhone 8'leri, 19 Ekim 2018 ile 21 Ekim 2018 tarihleri arasında 2 bin 100 TL'lik indirimle 4 bin 399 TL'den satışa sunuyor.

ALBAYRAK AÇIKLAMIŞTI

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, enflasyonla mücadele kapsamında yüzde 10 indirim kampanyası başlattıklarını açıklayarak, kampanyaya destek olacak firmalardan en az yüzde 10 indirim yapmalarını beklediklerini açıklamıştı.

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