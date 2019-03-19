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Apple'ın Yeni cihazlarının Türkiye fiyatları belli oldu

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni iPad mini ve yeni iPad Air modellerini tanıttı. Ürünlerin Türkiye fiyatları da belli oldu.

Apple'ın Yeni cihazlarının Türkiye fiyatları belli oldu

ABD merkezli teknoloji devi Apple, yeni iPad mini ve yeni iPad Air modellerini tanıttı. Ürünlerin Türkiye fiyatları da belli oldu.

19 Mart 2019 Salı 22:24
Apple'ın Yeni cihazlarının Türkiye fiyatları belli oldu

Bir süre önce Apple Store'u bakıma alan firma, dün yeni iPad mini ve yeni iPad Air modelleri ile kullanıcılarının karşısına çıktı.

Yeni ürünlerin Türkiye fiyatları şu şekilde:

— iPad Mini 64 GB: 2.799 TL (Hücresel veri desteği +1000 TL)

— iPad Mini 256 GB: 3.899 TL (Hücresel veri desteği +1000 TL)

— iPad Air 64 GB: 3.499 TL (Hücresel veri desteği +1000 TL)

— iPad Air 256 GB: 4. 599 TL (Hücresel veri desteği +1000 TL)

İki ürünün özellikleri ise şöyle: 

iPad Mini:
— 7,9 inç Retina ekran (True Tone)

— Apple A12 Bionic yapay zekâ detekli işlemci yongası

— 7 MP ön kamera, 8 MP arka kamera + 1080p Full HD video kaydı

— 500 gram ağırlık

— 3.5 mm kulaklık girişi ve parmak izi okuyuculu fiziksel Home tuşu

​iPad Air: 

— 10,5 inç Retina ekran, True Tone

— Apple A12 Bionic yapay zekâ detekli işlemci yongası

— 7 MP ön kamera, 8 MP arka kamera + 1080p Full HD video kaydı

— 456 gram ağırlık

— 3.5 mm kulaklık girişi ve parmak izi okuyuculu fiziksel Home tuşu

Son Güncelleme: 19.03.2019 22:42
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apple ın yeni cihazlarının türkiye fiyatları belli oldu
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