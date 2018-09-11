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Apple'ın en ucuz iPhone'u geliyor

Apple'ın bu hafta düzenleyeceği lansman ile tanıtacağı telefonlardan iPhone XC, satışa çıkacak yeni iPhone'ların "en ucuzu" olma özelliğini taşıyacak.

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Apple'ın en ucuz iPhone'u geliyor

Apple'ın bu hafta düzenleyeceği lansman ile tanıtacağı telefonlardan iPhone XC, satışa çıkacak yeni iPhone'ların "en ucuzu" olma özelliğini taşıyacak.

11 Eylül 2018 Salı 09:32
Apple'ın en ucuz iPhone'u geliyor

Apple'ın bu yılki  iPhone'uyla ilgili sızan bilgiler, tanıtıma çok az kaldığı şu günlerde oldukça çoğaldı. Teknoloji haber sitelerinde yayımlanan yeni raporlara göre iPhone X'i devam ettirecek olan telefonun adı, iPhone XS olacak. Buna ek olarak iPhone XS Max adlı bir başka model de gelecek ve bu model, 6,5 inç'lik devasa ekranıyla iPhone 9 Plus'ın yerini dolduracak.

China Mobile'ın Çince sosyal platform Weibo'da paylaştığı bir fotoğrafsız bir sızıntı bilgiye göre ise giriş modeli iPhone'un adı, iPhone XC olacak. Bu telefonun 699 dolarlık fiyat etiketiyle geleceği söyleniyor. Site, 5,8 inç'lik iPhone XS'nin 900 dolar seviyesinde bir fiyata sahip olacağını da belirtiyor. En pahalı model olan iPhone XS Plus ise 1.000 dolarlık bir fiyata sahip olacak.

Tüm bunlarla birlikte konsept tasarımcısı Ben Geskin, Twitter'da iPhone XC'nin prototiplerine ait olduğunu iddia ettiği görüntüleri de paylaştı.Ben Geskin daha çok kendi çizim ve Photoshop çalışmalarıyla bilinse de, bu görüntülerin "gerçek" olduğunu iddia ediyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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Son Güncelleme: 11.09.2018 09:40
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apple ın ucuz iphone u geliyor
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Rc 18 dakika önce

Ne kadar çok boş haberler yapmaya başladınız

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Umut 18 dakika önce

700 dolar 5200 TL mi en ucuz
Bırak kim alıyosa alsın

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