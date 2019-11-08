Apple'dan yeni güncelleme! Birçok sorunu ortadan kaldırıyor

Apple'ın İPhone 11 serisiyle birlikte tanıttığı ve 19 Eylül'de tüm kullanıcıların sunduğu İOS 13 güncellemesini kararlı bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde İOS 13.2'yi kullanıcılarıyla buluşturan Apple, İOS 13.2.2 güncellemesini de yayınladı. Apple tarafından yapılan bilgilendirme ile kullanıcıların canını sıkan sorunlar ortadan kaldırılacak.

İşte güncellemenin detayları:

“iOS 13.2.2 şu hata düzeltmeleri ve iyileştirmeleri içerir.

– Arka planda çalışan uygulamaların beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabilen bir sorunu düzeltir.

– iPhone’da bir aramadan sonra hücresel servisin geçici olarak kaybedilebildiği bir sorunu çözer.

– Hücresel verinin geçici olarak kullanılamadığı bir sorunu düzeltir.

– Exchange hesapları arasından S/MIME ile şifrelenmiş e-postalara verilen yanıtların okunamamasına neden olan bir hatayı düzeltir.

– Safari’de Kerberos tek oturum açma kullanıldığında bir kimlik doğrulama bilgi isteminin ortaya çıktığı bir sorunu giderir.

– YubiKey Lightning bağlantılı aksesuarlarda şarj etmenin kesintiye uğradığı bir sorunu çözer.”

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