Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
103153
ALTIN
270.935
DOLAR
5.7533
STERLIN
7.3682
EURO
6.3439
Kamuda Yeni Düzen! Bazı Kadrolar İptal Edildi Yeni Kadrolar Açıldı!
Ünlü Tiyatro Sanatçısı Hayatını Kaybetti!
Asgari Ücretlileri Şaşırtan Yumurta Hesabı!
Erdoğan, 3 mahkumun cezasını affetti
ÖSYM Duyurdu: 2019-ALES/3 Sınava Giriş Belgeleri Açıklandı

Apple'dan yeni güncelleme! Birçok sorunu ortadan kaldırıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 19 Eylül'de tanıttığı İOS 13 işletim sisteminin sorunları bitmiyor. Apple, İOS 13 işletim sistemi için 2 ay dolmadan 6.kez güncelleme yayınladı.

Apple'dan yeni güncelleme! Birçok sorunu ortadan kaldırıyor

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın 19 Eylül'de tanıttığı İOS 13 işletim sisteminin sorunları bitmiyor. Apple, İOS 13 işletim sistemi için 2 ay dolmadan 6.kez güncelleme yayınladı.

08 Kasım 2019 Cuma 22:43
Apple'dan yeni güncelleme! Birçok sorunu ortadan kaldırıyor

Apple'ın İPhone 11 serisiyle birlikte tanıttığı ve 19 Eylül'de tüm  kullanıcıların sunduğu İOS 13 güncellemesini kararlı bir hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz günlerde İOS 13.2'yi kullanıcılarıyla buluşturan Apple, İOS 13.2.2 güncellemesini de yayınladı. Apple tarafından yapılan bilgilendirme ile kullanıcıların  canını sıkan  sorunlar ortadan kaldırılacak.

İşte güncellemenin detayları:

“iOS 13.2.2 şu hata düzeltmeleri ve iyileştirmeleri içerir.

– Arka planda çalışan uygulamaların beklenmedik şekilde kapanmasına neden olabilen bir sorunu düzeltir.

– iPhone’da bir aramadan sonra hücresel servisin geçici olarak kaybedilebildiği bir sorunu çözer.

– Hücresel verinin geçici olarak kullanılamadığı bir sorunu düzeltir.

– Exchange hesapları arasından S/MIME ile şifrelenmiş e-postalara verilen yanıtların okunamamasına neden olan bir hatayı düzeltir.

– Safari’de Kerberos tek oturum açma kullanıldığında bir kimlik doğrulama bilgi isteminin ortaya çıktığı bir sorunu giderir.

– YubiKey Lightning bağlantılı aksesuarlarda şarj etmenin kesintiye uğradığı bir sorunu çözer.” 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 08.11.2019 22:52
Anahtar Kelimeler:
apple dan yeni güncelleme birçok sorunu ortadan kaldırıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hepsiburada HONOR Online Mağazası Muhteşem Fırsatlarla Açıldı
Hepsiburada HONOR Online Mağazası Muhteşem Fırsatlarla Açıldı
General Mobile, Amazon iş birliği ile İngiltere pazarına açılıyor
General Mobile, Amazon iş birliği ile İngiltere pazarına açılıyor
Bu yıl da en “cool” Teknosa
Bu yıl da en “cool” Teknosa

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim