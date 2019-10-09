Apple Yeni İphone'ların Türkiye fiyatını açıkladı!

Apple 18 Ekim’den itibaren Türkiye'de yeni akıllı telefonlarını satışa çıkaracak.
İşte iPhone modellerinin fiyatları
iPhone 11 64 GB
7299 lira
iPhone 11 256 GB
8599 lira
iPhone 11 Pro 64 GB 5.8 inç
10.999 lira
iPhone 11 Pro 256 GB 5.8 inç
12.299 lira
iPhone 11 Pro 512 GB 5.8 inç
13.999 lira
iPhone 11 Pro Max 64 GB 6.5 inç
11.999 lira
iPhone 11 Pro Max 256 GB 6.5 inç
13.299 lira
iPhone 11 Pro Max 512 GB 6.5 inç
14.999 lira
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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA