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Apple Yeni İphone'ların Türkiye fiyatını açıkladı!

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz ay tanıttığı iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max telefon modellerinin Türkiye satış fiyatı belli oldu.

Apple Yeni İphone'ların Türkiye fiyatını açıkladı!

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın geçtiğimiz ay tanıttığı iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max telefon modellerinin Türkiye satış fiyatı belli oldu.

09 Ekim 2019 Çarşamba 15:37
Apple Yeni İphone'ların Türkiye fiyatını açıkladı!

Apple 18 Ekim’den itibaren Türkiye'de yeni akıllı telefonlarını satışa çıkaracak.

İşte iPhone modellerinin fiyatları



iPhone 11 64 GB

7299 lira

iPhone 11 256 GB

8599 lira

iPhone 11 Pro 64 GB 5.8 inç

10.999 lira

iPhone 11 Pro 256 GB 5.8 inç

12.299 lira

iPhone 11 Pro 512 GB 5.8 inç

13.999 lira

iPhone 11 Pro Max 64 GB 6.5 inç

11.999 lira

iPhone 11 Pro Max 256 GB 6.5 inç

13.299 lira

iPhone 11 Pro Max 512 GB 6.5 inç

14.999 lira

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