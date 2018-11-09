Apple Türkiye'de çalışanlar arıyor

Teknoloji devi Apple, İstanbul için ilan yayımladı. Şirket iş görüşmelerine çağırdığı adaylara sorduğu sorular ile gündem olmayı başardı. Mülakat sorularına doğru cevap verenleri işe alıyor. ABD basında yer alan iddialara göre, Apple çalışan adaylarına sorduğu sorulardan bazıları şöyle:

ABD merkezli teknoloji devi İstanbul'da yeni çalışanlar arıyor. İşe alınmak için bazı soruların yanıtını bilmek gerekiyor.

“Seni buraya ne getirdi?” (Herkese sorulan ilk ve genel soru)

8 yaşında bir çocuğa anlatıyormuş gibi modem cihazının ne işe yaradığını anlatın.

“En yakın arkadaşınız kim?”

“Eğer 2 yumurtanız olsaydı ve yumurtaları kırmadan en yüksek kata çıkmak istiyorsanız, bunu nasıl yapardınız? En iyi çözüm nedir?”

“İlginç bir problem bulun ve bunu nasıl çözeceğinizi anlatın”

“Her gün dünyada kaç çocuk doğuyor?”

“100 adet bozuk paranız var, 10 adeti tura, 90’ı yazı şekilde masanın üzerinde. Herhangi bir şekilde göremiyor, dokunamıyorsunuz. Hepsini eşit bir şekilde ikiye ayırmalısınız. Nasıl yapardınız?”

“Kendini anlat, seni ne meraklandırıyor?”

“Seni işe alsaydım, ne üzerinde çalışmak isterdin?”

“3 kutu var. 1’inde elma, 1’inde portakal ve 1’inde hem elma hem portakal var. Kutuların etiketi de yanlış ve sen yalnızca 1’ini açıp bakarak diğerlerinin etiketini nasıl düzeltirsin?”

“Senaryo: 20 dakikadır bekleyen sinirli bir müşteriyle uğraşmak zorundasın. Microsoft PC almakla tehdit etmeye başladı. Problemi nasıl çözersin?”

Kaynaklar; Sputnik

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