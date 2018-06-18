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Apple iPhone Fiyatları Düşecek

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Apple, daha uygun fiyatlarla kullanıcı kitlesini genişletmeyi hedefliyor.

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Apple iPhone Fiyatları Düşecek

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Apple, daha uygun fiyatlarla kullanıcı kitlesini genişletmeyi hedefliyor.

18 Haziran 2018 Pazartesi 20:21
Apple iPhone Fiyatları Düşecek

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticilerinden Apple, daha uygun fiyatlarla kullanıcı kitlesini genişletmeyi hedefliyor. ABD merkezli üreticiden sızan haberlere göre, Teknoloji devi Apple, 2018 yılı Eylül ayında piyasaya süreceği bazı modellerde OLED ekran yerine LCD ekran mimarilerinden faydalanmayı bu sayede fiyatı düşürmeyi hedefliyor.

Üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürecek olan firma bu sayede pek çok kişiye daha uygun fiyatlardan ürün satabilecek.  Apple bu sene içerisinde de OLED'den faydalanacak. Fakat yeni seri de LCD panelli ekranlar da eknelenecek. Bilindiği gibi OLED ile donatılmış iPhone X, ABD'de 999 dolardan satılıyor. Fakat LCD ekrana sahip modeller daha önce (İphone 8 ilk çıkışı) 699 dolarla kullanıcılara ulaşmıştı.

OLED ekranlar, LCD ekranlara göre daha ince bir tasarım ve daha yüksek görüntü kalitesine sahip. 

KPSSCAFE - ANKARA

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Anahtar Kelimeler:
IphoneIphone Fiyatları Düşecek
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