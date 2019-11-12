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Apple'dan, iPhone'daki açığı bulan liseli gence tepki çeken ödül

Bursa'da yaşayan lise öğrencisi 17 yaşındaki Oğuz Akçay adlı genç Apple'ın, Iphone marka cep telefonunda bulduğu teknik bir açığı firmaya bildirmesi üzerine 100 lira ile ödüllendirildi.

Apple'dan, iPhone'daki açığı bulan liseli gence tepki çeken ödül

Bursa'da yaşayan lise öğrencisi 17 yaşındaki Oğuz Akçay adlı genç Apple'ın, Iphone marka cep telefonunda bulduğu teknik bir açığı firmaya bildirmesi üzerine 100 lira ile ödüllendirildi.

12 Kasım 2019 Salı 11:57
Apple'dan, iPhone'daki açığı bulan liseli gence tepki çeken ödül

Bursa'nın Nilüfer İlçesi'nde ailesiyle birlikte yaşayan ve Ali Osman Sönmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Elektrik Elektronik bölümü son sınıf öğrencisi Oğuz Akçay, ABD merkezli teknoloji devi Apple’ın ürettiği Iphone telefonunun yazılım açığını buldu. Manzara fotoğrafı çekmeyi seven Akçay, arkadaşı ile konuştuğu sırada fotoğraf çekmek istedi. Telefon görüşmesini sürdürdüğü sırada fotoğraf çekmek için telefonun kamerasını açan Oğuz Akçay, hatanın kendi telefonundan kaynaklandığını düşünse de daha sonra başka telefonlardan deneyerek telefonun yazılım hatası olduğunu belirledi.

Firmaya mail atarak durumu bildiren Akçay, bir süre sonra kendisine teşekkür maili geldiğini belirterek, "Arkadaşımla telefon görüşmesi yapıyordum. Bu sırada güneşin doğuşunu fotoğraflamak istedim. Telefonumda video sekmesine girerek video kayıt yapmaya başladım. Yaklaşık 5 saniye kayıtın ardından birden telefonum dondu. Daha sonra siyah ekran oldu. ekranda telefonun logosu çıktı. Ama bu sırada telefon görüşmesi yapmaya devam ediyordum. Bunun benim telefonumdan kaynaklı bir hata olduğunu düşündüm. Farklı telefonlarda denediğimde yine aynı hatayla karşılaşınca durumu firmaya bildirdim. Birkaç gün sonra bana mail attılar. Böyle bir açığı bulduğum için bana teşekkür ettiler. Daha sonra bana küçük bir sürpriz hazırladıklarını belirterek bakiyeme 100 lira yüklediler'' diye konuştu. 

Kendisinin sürekli yazılım ve kodlama ile uğraştığını söyleyen Oğuz Akçay, "Böyle büyük bir markanın açığını bulmak beni çok şaşırttı. Bulduğum için de çok mutlu oldum. Çevremdekiler ilk başta bana inanmadılar. Apple'dan mail geldiğini görünce inanmaya başladılar'' dedi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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