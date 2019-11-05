Apple'dan ilginç tasarım! Patenti ortaya çıktı

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi'nin yayınladığı patente göre Apple, yeni iPhone'larda telefonu tamamen saracak bir cam ekran üzerinde çalışıyor.

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi tarafından yayınlanan patentte Apple, sarmal ekranlara odaklandı. Şirket, sarmal ekran patenti için 2013 yılından beri başvuruda bulunuyor.

Ekim ayında yayınlanan patentte yer alan bilgilere göre sarmal ekran cihazı tamamen saracak. Böylece, fotoğraflar sürekli bir döngü içinde görüntülenebilecek. Ayrıca, elektronik donanım sarmal camın içerisinde yer alacak.

Apple'ın patent konusundaki ısrarı, bu fikre ne kadar sahip olmak istediğini gösteriyor. Fakat, yeni tasarım telefonunun pazarlama planıyla ilgili henüz bir netlik yok.

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