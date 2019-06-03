Apple'dan Flaş Karar! O Uygulamayı Kaldırıyor!

ABD merkezli teknoloji devi 2001 yılında kullanıma sunduğu iTunes'un fişini çekmeye hazırlanıyor.

Zira müzik endüstrisindeki bazı kişilere gönderdiği e-postada iTunes LP'lerini yakında sonlandıracağını duyuran Apple, bu alanda ilk adımı bu şekilde atmıştı.

17 yıldır kullanımda olan uygulamanın akıbeti ile ilgili Apple'dan henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Ancak şirket iTunes'a ait tüm sosyal medya hesaplarındaki paylaşımları tek seferde sildi.

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KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA