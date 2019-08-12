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Apple'dan büyük ödül! Bunu yapabilenlere 1 milyon dolar ödül verilecek!

Büyük ödülü Apple Güvenlik Mühendisliği ve Mimari Direktörü açıkladı. Buna göre Apple 1 milyon dolar verecek ama eğer bunları yaparsanız. İşte büyük ödül için gerekli şartlar ve yapmanız gerekenler....

Apple'dan büyük ödül! Bunu yapabilenlere 1 milyon dolar ödül verilecek!

Büyük ödülü Apple Güvenlik Mühendisliği ve Mimari Direktörü açıkladı. Buna göre Apple 1 milyon dolar verecek ama eğer bunları yaparsanız. İşte büyük ödül için gerekli şartlar ve yapmanız gerekenler....

12 Ağustos 2019 Pazartesi 20:25
Apple'dan büyük ödül! Bunu yapabilenlere 1 milyon dolar ödül verilecek!

Apple büyük bir ödül dağıtıyor. İşte 1 milyon dolar almak için gerekli şartlar....

Wired’da yer alan habere göre, Apple Güvenlik Mühendisliği ve Mimari Direktörü Ivan Krstić Las Vegas’ta gerçekleşen Black Hat (Siyah Şapka) hacker konferansında yaptığı açıklamada iOS uygulamasını kullanıcının hiç bir şeye tıklamasına gerek kalmadan hackleyebilen bir araştırmacıya büyük ödülün verileceğini duyurdu.

Yarım milyon dolar da iOS yazılımının piyasaya sunulmasından önce herhangi bir kırılganlık tespiti yapabilen hacker’lara ödül olarak dağıtılacak.

Krstić, ABD’li teknoloji devinin bu hack ödül uygulamasının gelecekte watchOS, AppleTV ve bu sonbaharda çıkacak olan yeni nesil iPadOS’lar için de devam edeceğini söyledi.,

Geçtiğimiz ay da arama motoru Google, Chrome’daki zayıf noktaları tespit eden hacker’lara 30 bin dolar ödül vereceğini duyurmuştu.

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