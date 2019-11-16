Apple 16 inç MacBook Pro’yu tanıttı!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 15 inçlük modelin yerini alacak olan 16 inç MacBook Pro'yu tanıttı.

Tasarım olarak bir önceki modele göre daha ince bir yapıya sahip olan 16 inç MacBook Pro, Touch Bar ve Touch ID ile geliyor.

Hala bir SD kart yuvasına ev sahipliği yapmayan yen MacBook Pro, 4 adet USB-C girişine sahip.16 inç Retina ekrana ev sahipliği yapan cihaz, 500 nit parlaklık, yüksek renk doğruluğu ve 3072 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip. Apple'dan yapılan açıklamaya göre, yeni MacBook Pro 11 saatte yakın kullanım süresi sunuyor.

96W USB-C şarj cihazıyla gelen 16 inç MacBook Pro, Dolby Atmos destekli 6 hoparlöre sahip. Apple bu modelde grafik birimi tercihini ise Intel UHD Graphics 630'dan yana kullanmış.

16 inç MacBook Pro'nun Türkiye fiyatı ne kadar?

Yeni MacBook Pro Türkiye’de iki farklı temel donanım seçeneğiyle geliyor. İlk sürümde 6 çekirdekli 9'uncu nesil Intel Core i7 işlemci, 16 GB RAM, 4 GB AMD Radeon Pro 5300M grafik birimi ve 512 GB SSD bulunuyor. Bu sürümün fiyat 18 bin 299 TL.

21 bin 499 TL fiyat etiketine sahip olan diğer versiyonda ise 8 çekirdekli 9'uncu nesil Intel Core i9 işlemci, 16 GB RAM, 4 GB AMD Radeon Pro 5500M grafik birimi ve 1 GB SSD bulunuyor.

Söz konusu modeli en üst seviye özellikler ile donattığınız zaman ise fiyat tam 52 bin TL’ye kadar yükseliyor.

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