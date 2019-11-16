Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
105380
ALTIN
270.928
DOLAR
5.7403
STERLIN
7.4137
EURO
6.3404
Kara Kuvvetleri ve Deniz Kuvvetleri Personel Alıyor! Sözleşmeli Er Başvurusu Nasıl Yapılır? Başvuru Şartları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) EYT Açıklaması!
Bütçeden Maaşlara Zam Çıktı! Emekliye, memura, engelliye ve asgari ücretli çalışana...
Polis Olmak İsteyenlerin Beklediği Duyuru Yayınlandı! 26. Dönem Sınav Giriş Belgeleri ve Fiziki Yeterlilik Sınav Talimatı Açıklandı
Milyonlarca Emekliye Müjde! 1150 TL Verilecek!

Apple 16 inç MacBook Pro’yu tanıttı!

Bir süredir merakla beklenen yeni MacBook Pro görücüye çıktı. 16 inç MacBook Pro'nun özellikleri ve Türkiye fiyatı da belli oldu.

Apple 16 inç MacBook Pro’yu tanıttı!

Bir süredir merakla beklenen yeni MacBook Pro görücüye çıktı. 16 inç MacBook Pro'nun özellikleri ve Türkiye fiyatı da belli oldu.

16 Kasım 2019 Cumartesi 20:19
Apple 16 inç MacBook Pro’yu tanıttı!

ABD merkezli teknoloji devi Apple, 15 inçlük modelin yerini alacak olan 16 inç MacBook Pro'yu tanıttı.

Tasarım olarak bir önceki modele göre daha ince bir yapıya sahip olan 16 inç MacBook Pro, Touch Bar ve Touch ID ile geliyor.

Hala bir SD kart yuvasına ev sahipliği yapmayan yen MacBook Pro, 4 adet USB-C girişine sahip.16 inç Retina ekrana ev sahipliği yapan cihaz, 500 nit parlaklık, yüksek renk doğruluğu ve 3072 x 1920 piksel çözünürlüğe sahip. Apple'dan yapılan açıklamaya göre, yeni MacBook Pro 11 saatte yakın kullanım süresi sunuyor.

96W USB-C şarj cihazıyla gelen 16 inç MacBook Pro, Dolby Atmos destekli 6 hoparlöre sahip. Apple bu modelde grafik birimi tercihini ise Intel UHD Graphics 630'dan yana kullanmış.

16 inç MacBook Pro'nun Türkiye fiyatı ne kadar?

Yeni MacBook Pro Türkiye’de iki farklı temel donanım seçeneğiyle geliyor. İlk sürümde 6 çekirdekli 9'uncu nesil Intel Core i7 işlemci, 16 GB RAM, 4 GB AMD Radeon Pro 5300M grafik birimi ve 512 GB SSD bulunuyor. Bu sürümün fiyat 18 bin 299 TL.

21 bin 499 TL fiyat etiketine sahip olan diğer versiyonda ise 8 çekirdekli 9'uncu nesil Intel Core i9 işlemci, 16 GB RAM, 4 GB AMD Radeon Pro 5500M grafik birimi ve 1 GB SSD bulunuyor.

Söz konusu modeli en üst seviye özellikler ile donattığınız zaman ise fiyat tam 52 bin TL’ye kadar yükseliyor. 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
MacbookMacbook ProAppleKaliforniyaABD
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GM 9 Pro’ya Design Turkey’den Ödül
GM 9 Pro’ya Design Turkey’den Ödül
Kaspersky, ABD ve Kanada'daki müşterilerinin verilerini İsviçre'de işleyip depolayacak
Kaspersky, ABD ve Kanada'daki müşterilerinin verilerini İsviçre'de işleyip depolayacak
WhatsApp ve Instagram’dan Ödeme Yapılabilecek!
WhatsApp ve Instagram’dan Ödeme Yapılabilecek!

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim