anubis truva atı ndan türkiye ye yoğun saldırı

Kaspersky uzmanları Anubis adlı Truva atının Haziran ayının başından bu yana Türkiye’de yoğun faaliyet gösterdiğini tespit etti. Siber suçlular bu zararlı yazılımı yaymak için ele geçirilen cihazlardaki kişi listelerine SMS gönderiyor. Saldırganlar kullanıcıları önde gelen bir telekomünikasyon ve teknoloji hizmetleri sağlayıcısından ücretsiz internet bağlantısı teklifi gibi görünen SMS’lerle kandırmaya çalışıyor. Gelen SMS’teki bağlantıya tıklandığında Truva atı indiriliyor. Anubis’i yaymak için kullanılan SMS’lerin bazı örnekleri şunlar: «Mesajlaştıkça kazan, kazandıkça daha çok mesajlaş. Davet ettiklerin doyasıya internet paketi kazanıyor. Şimdi sen de indir 2GB internet paketi hakkı kazan. Detaylı Bilgi»; «10GB Her operatörde internet keyfini sürün».

Kaspersky uzmanlarına göre bu yılın başından beri 6200’den fazla kullanıcı Anubis’le karşılaştı. En yoğun günde 190 kişinin etkilendiği belirlendi. Son SMS saldırısının asıl hedefi Türk kullanıcılar olsa da bu yazılımdan en çok etkilenen ülkeler sırasıyla Rusya, Almanya ve Türkiye oldu. Takip sistemlerimiz Nisan ayında Rus kullanıcılara yönelik bir SMS saldırısını da tespit etmişti. O saldırıda gönderilen mesajlardaki MMS’i açabilmek için kullanıcılardan bir uygulama indirmesi isteniyordu. Başka tür mesajlarda ise para yardımı talep ediliyordu.

Anubis ilk kez yıllar önce tespit edildi. Bu Truva atı insanları yasal hizmet gibi görünen zararlı yazılımları indirmeye ikna eden sosyal mühendislik ve kimlik avı saldırılarında kullanılıyor. Truva atı indirildikten sonra şunları yapabiliyor:

SMS gönderme, alma ve silme

Kişi listesini ve hesap giriş bilgilerini çalma

URL açma

Mobil cihazlarda saklı dosyaları şifreleme

Ses kaydetme ve ekran görüntüsü alma

Tuş takibi yapma

Kullanıcıların kimlik bilgilerini çalmak için sahte giriş sayfaları (bankacılık uygulamaları) gösterme

Kaspersky Zararlı Yazılım Analisti Alexander Eremin, “Bireysel kullanıcılar söz konusu olduğunda kötü şöhretli Truva atlarının para çalmak için kullanılmaya devam ettiğini görüyoruz. Kullanıcılara, cihazlarına bir yazılım indirirken dikkatli olmalarını ve ücretsiz şeylere verilen çok iyi pazarlama tekliflerine karşı şüpheyle yaklaşmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Kaspersky ürünleri bu tehdidi Trojan-Banker.AndroidOS.Anubis olarak tespit ediyor.

Anubis zararlı yazılımına yakalanmamak için Kaspersky şu basit kuralları uygulamanızı öneriyor: