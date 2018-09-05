Android kullananlar dikkat! Gizlice telefon görüşmelerini kaydeden casus yazılım bulundu

Android işletim sistemini kullanan akıllı cep telefonlarında tespit edilen bir casus yazılım kullanıcıların başını ağrıtacak gibi görünüyor. Bir casus yazılımın kullanıcıların fotoğraflarını, konumlarını ve hatta tüm telefon görüşmelerini kaydederek siber saldırganların sunucularına aktardığı tespit edildi. Yazılımın ilk kez Rusya'da bir telefonda ortaya çıkığı ancak çoğu raporlamanın İsrail'den yapıldığı öne sürüldü.

Bitdefender Antivirüs markasının bünyesinde çalışan güvenlik araştırmacıları yeni bir kötü amaçlı yazılımın varlığını tespit etti. Android cihazlara sızarak kullanıcıların telefon görüşmelerini, mesajlarını, fotoğraflarını, videolarını ve konumlarını ve daha birçok şeyi kopyalayıp başka sunuculara aktardığı belirlendi.

Triout ismi verilen casus yazılım, elde ettiği pek çok bilgiyi siber saldırganların sunucusuna aktarırken şifreleyerek gizlenmeyi de en iyi şekilde başarabiliyor ve kullanıcılar tarafından fark edilmesi neredeyse imkansız hale geliyor.

Triout'un telefonlara mağazalardan yüklenen diğer uygulamaların yardımıyla cihazlara sızdığını tespit eden güvenlik araştırmacıları, kullanıcıların adeta gözetlendiğini ifade ederek casus yazılımlara karşı uyarılarda bulunuyor.

Triout casus yazılımı, üçüncü parti uygulama mağazalarını ve siber saldırganların yönetiminde olan diğer bazı alanları kullanarak dünyanın pek çok bölgesine yayılmayı başardı.

Yazılımın ilk kez Rusya'da ortaya çıktığı ancak casus yazılım ile ilgili birçok raporlamanın İsrail'den yapıldığı belirtiliyor.

Oldukça yetenekli bir casus yazılım olduğu açıklanan Triout isimli ccasus yazılımın, telefon görüşmelerini, arama geçmişini ve SMS metinlerini kaydederek siber saldırganların sunucularına aktardığı tespit edildi.

Ayrıca Triout, ön veya arka kameradan bir fotoğraf çekildiği anda fotoğrafı uzak bir sunucuya yüklüyor ve tüm bunları yaparken kullanıcıdan gizleniyor.

Android kullanıcıları cihazlarını Triout isimli zararlı casus yazılımına karşı korumaları için aşağıdaki 5 önlemi alabilir:

Uygulama izinlerini kontrol edebilirsiniz. Uygulama izinleri konusunda tedbirli olabilirsiniz. Mesela, bir el feneri uygulamasının, SMS mesajlarınıza asla erişmesi gerekmez.

Resmi uygulama mağazalarını kullanın. Uygulamalarınızı kullandığınız mobil işletim sisteminin resmi uygulama mağazasından indirin.

Güvenli bir kilit ekranı belirleyin. Hatırlaması kolay ancak başkaları tarafından tahmin edilmesi zor olan bir PIN, desen veya şifre seçebilirsiniz.

Cihazınızın sistem yazılımını güncel tutun. Cihazınızı, güvenlik açıklarından istifade eden zararlı yazılımlara karşı en son güncelleme yazılımıyla güncelleyin.

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Kaynaklar; Mynet

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