Android 10 ve Android Pie güncellemesi alan cep telefonu marka ve modeller listesi! İşte yeni özellikleri

Android Pie ve Android 10 güncellemesi alan cep telefonu modelleri listesi! İşte yeni özellikler. Android Pie ve Android 10 güncellemesi yeni cihazlara gelmeye başladı. Google, Android telefonlar için geliştirdiği yenilikleri kullanıcılarına sunmaya devam ediyor. Son olarak bir süre önce açıklama yapan Google, Android Q olacağını düşünülen yeni sürümün adının Android 10 olduğunu duyurdu. Yapılan duyuruyla birlikte Android telefon kullanıcıları Android 10 güncellemesi alacak Huawei telefonlar hangileri sorusuna yanıt arıyor. İşte merakla araştırılan o liste... Pil Tasarrufu, Always-On ekranı gibi özellikleri kapatarak şarjınızın hiç olmadığı kadar uzun süre devam etmesini sağlar. Ayrıca, ne zaman ortaya çıktığı konusunda daha fazla kontrol sahibi olursunuz.

Samsung düğmeye bastı, Android 10 güncellemesiyle baştan aşağı yenilenecek telefonları paylaştı. Bakın hangi telefon modelleri yenilenecek?

Samsung Galaxy S10 & Galaxy S10 Plus

Galaxy S9 & Galaxy S9 Plus

Galaxy S10e

Galaxy Note 10 & Galaxy Note 10 Plus

Galaxy Note 9

Galaxy M40

Galaxy M30

Galaxy M20

Galaxy M10

Galaxy J8

Galaxy J6 & J6 Plus

Galaxy J4 & J4 Plus

Galaxy J7 Duo

Galaxy A7

Galaxy A9

Galaxy A9 Pro

Galaxy A10

Galaxy A10s

Galaxy A10e

Galaxy A20

Galaxy A20e

Galaxy A30

Galaxy A30s

Galaxy A40

Galaxy A50

Galaxy A50s

Galaxy A60

Galaxy A70

Galaxy A80

Galaxy A90 5G

ANDROİD 10 GÜNCELLEMESİ ALACAK HUAWEİ TELEFONLAR HANGİLERİ?

Huawei Mate 20

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Lite

Huawei Mate 10

Huawei Mate 10 Pro

Huawei P30 Lite

Huawei P30

Huawei P30 Pro.

Huawei Mate 20X 5G

Huawei Mate 10 Porsche Design

Huawei Mate 20 RS Porsche Design

P Serisi

Huawei P30 Pro.

Huawei P20

Huawei P20 Pro

Huawei P Smart 2019

Huawei P Smart + 2019

Huawei P Smart Z.

LG G8 ThinQ

LG V50 ThinQ

LG G7 One

Moto Z3

Moto Z3 Play

Moto One Vision

Moto One Action

Moto One

Moto One Power

Moto G7 Plus

Moto G7

Moto G7 Power

Moto G7 Play

OnePlus 7 Pro

OnePlus 7

OnePlus 6T

OnePlus 6

OnePlus 5T

OnePlus 5

Oppo Reno

Realme 3 Pro

Xperia 1

Xperia 10

Xperia XZ3

Xperia XZ2

Xperia XZ2 Compact

Xperia XZ2 Premium

Vivo X27

Vivo Nex S

Vivo Nex A

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi Mix 3 5G

Redmi K20 Pro (Çin)

Android Pie özellikleri

Pil Tasarrufu: Pil Tasarrufu, Always-On ekranı gibi özellikleri kapatarak şarjınızın hiç olmadığı kadar uzun süre devam etmesini sağlar. Ayrıca, ne zaman ortaya çıktığı konusunda daha fazla kontrol sahibi olursunuz - böylece bir şarjla daha ileri gidebilirsiniz.

Uyarlanabilir Batarya: Bu özellik, önümüzdeki birkaç saat içinde hangi uygulamaları kullanacağınızı ve muhtemelen kullanmayacağınızı tahmin etmek için makine öğrenmesini kullanır, böylece telefonunuz yalnızca önemsediğiniz uygulamalara pil gücü harcar. Uyarlanabilir Parlaklık: Uyarlanabilir Parlaklık ile telefonunuz, ekranınızın parlaklığını farklı aydınlatma ortamlarında nasıl ayarladığınızı öğrenir ve zaman içinde sizin için otomatik olarak yapar.

Arka plan kısıtlamaları: Artık, çok fazla pil kullanan belirli uygulamaları sınırlandırmak için Ayarlar bölümünde öneriler göreceksiniz, böylece piliniz üzerinde daha fazla kontrol sahibi olabilirsiniz.

Çoklu kamera desteği: Android 9 ile, geliştiriciler artık iki veya daha fazla fiziksel kameradan gelen akışları kullanarak, örneğin çift ön veya çift arka kameralara sahip aygıtlarda sürükleyici deneyimler yaratabilir. Örnekler derinlik, bokeh, stereo vizyon ve daha fazlasını içerir.

Harici kamera desteği: Android 9 şimdi belirli cihazlarda harici USB / UVC kameraları destekliyor.

Rahatsız Etmeyin: Rahatsız Etmeyin Geliştirmeleri yalnızca bildirim seslerini değil, aynı zamanda tüm görsel kesintileri de susturmak için. Yıldızlı kişilerden gelen aramalar hala devam edecektir, bu yüzden acil bir şeyi kaçırmaktan endişelenmenize gerek yok.

Uygulama panosu: Telefonunuzda harcanan süreyi, farklı uygulamaları ne sıklıkta kullandığınızı ve kaç bildirim aldığınızı günlük olarak görüntüleyin.

Wind Down: Telefonunuzu yatmaya hazır hale getirmek için günlük bir program ayarlayın. Gri Tonlama ekranınızı griye boyarken Rahatsız Etmeyin ise rahat bir uyku için bildirimleri susturur.

Uygulama zamanlayıcıları: Uygulama zamanlayıcıları, uygulamalarınız için günlük zaman sınırlarını belirlemenizi sağlar. Sınıra ulaştığınızda, uygulama günün geri kalanında duraklatılır.

Ekran kesmesi: Mevcut ekran alanından yararlanmak için kesikli aygıtlar için destek.

Kenardan kenara ekranlar: 18: 9 ve daha uzun boy oranlarına sahip cihazları ve ekran kesikli cihazları destekler.

Özel cihazlarda birden fazla kullanıcı: Android 9, kullanıcıların tek bir cihazı paylaşmalarını kolaylaştırır, bu da vardiyalı çalışanlar veya kamu kulübeleri için iyidir.

Başlatıcıdaki Çalışma sekmesi: Artık çalışma uygulamalarınızı görsel olarak ayırabilirsiniz. İş uygulamalarının tümünü tek bir yerde görmek için çalışma sekmesine dokunun ve işten çıkarken basit bir geçişle bunları kapatın.

Havada Erteleme (OTA) güncellemelerini ertele: Android 9 artık, Kurumsal BT yöneticilerinin, filolarındaki cihazların Android işletim sistemini güncellemeyeceği 90 güne kadar donma sürelerini tanımlama olanağı sağlıyor. Bu, cihazlarının durumlarının tatiller gibi kritik zamanlarda değişmemesini sağlar.

Birden fazla Bluetooth bağlantısı: Android 9 ile en fazla beş Bluetooth cihazı bağlayabilir ve bu cihazlar arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabilirsiniz. Gelen telefon görüşmeleri, kabul edebilen bağlı tüm Bluetooth cihazlara gönderilir, bu nedenle bir aramayı asla kaçırmazsınız.

Ses gecikmeli raporlama: Android 9, ses gecikmeli raporlama özellikli kulaklıklar için destek sağlar, böylece cihazınızdaki video ve kulaklıklarınızdaki sesler her zaman senkronize kalabilir.

Bluetooth cihazı başına ses belleği: Android 9 şimdi, Bluetooth cihazlarınızın her biri için ayarladığınız son ses seviyesini hatırlayacaktır. Arabanıza veya kulaklıklarınıza yeniden bağlandığınızda, müzik dinlemek artık çok yüksek değil.

HDR: Android 9, Yüksek Dinamik Aralık (HDR) VP9 Profil 2 için yerleşik destek sağlar, böylece YouTube'da ve Google Play Filmler'de HDR özellikli filmleri izleyebilirsiniz. HDR, resim kalitesini ve deneyimini geliştirmek için videonun parlaklığını ve renk aralığını iyileştirir.

HD Ses: Daha net, daha net ve daha zengin ses kalitesi sunan HD ses için geliştirilmiş performans ve destek.

HEIF: Android 9 şimdi resimlerin sıkıştırılmasını iyileştirmek ve gereken depolama alanını azaltmak için Android platformunda HEIF fotoğraflarını destekliyor.

Mesajlaşma için bildirim geliştirmeleri: Artık, mesajlaşma uygulamaları bildirimde önerilen 'akıllı yanıtlar' sağlayabilir, böylece bir dokunuşla yanıt verebilirsiniz. Ayrıca, uzaklaşırsanız tüm satır içi yanıt taslakları kaybolmaz ve arkadaşlarınızdan gönderilen resimleri doğrudan bildirimde görebilirsiniz.

Bildirimleri Yönet: Artık çeşitli uygulamalardan gelen bildirimleri kapatmak için hızlı bir yönteminiz vardır, bu nedenle yalnızca sizin için yararlı olanları alırsınız. Ayrıca, almaya devam etmek isteyip istemediğiniz konusunda belirli bildirimleri kaydırıyorsanız, akıllı bir bilgi istemi alırsınız.

Android Yedeklemeleri: Android 9, daha fazla güvenlik için Android yedeklemelerinin istemci tarafı sırrı (cihaz PIN, kalıp veya şifre) ile şifrelenmesini sağlar.

Android biyometrik bilgi istemi: Android 9, Android genelinde daha tutarlı bir kimlik doğrulama deneyimi sağlamak için standart bir biyometrik kimlik doğrulama istemi dahil olmak üzere bir dizi yeni güvenlik özelliği sunar.

Android Korumalı Onaylama: Uyumlu donanımda, uygulamalar, ödeme yapmak gibi hassas bir işlem için onayınızı almak için güvenli donanım tarafından kontrol edilen UI'yi kullanabilir.

StrongBox: Uyumlu donanımda, uygulamalar artık özel anahtarlarını korumak için kurcalamaya karşı dayanıklı donanımdan yararlanabilir ve kötü amaçlı yazılımın kimlik bilgilerini çalmasını zorlaştırabilir.

Gizlilik geliştirmeleri: Android 9 gizliliği bir dizi yeni yolla koruyor. Artık Android, bir uygulama boştayken veya arka planda çalışırken telefonunuzun mikrofonuna, kamerasına veya diğer sensörlerine erişimi kısıtlayacaktır. (Bir uygulamanın bir sensöre erişmesi gerekiyorsa, telefonunuzda kalıcı bir bildirim gösterir.) Android 9, tüm web iletişimlerini koruyan ve özel web gezintisi sunan önemli geliştirmeler de sağlar.

Her Zaman Ekranda Bir Bakışta: Kilit Ekranınızda ve Her Zaman Açık Ekranda takvim etkinlikleri ve hava durumu gibi olayları görün.

Yeniden Tasarlanan Hızlı Ayarlar: Tüm ayarlara sahip Hızlı Ayarlar için daha tutarlı bir kullanıcı deneyimi, ayrıca güncellenmiş bir görsel tasarım ve ek bilgi alt metni.

Ses seviyesi kontrolleri: Daha basit, daha erişilebilir ses seviyesi kontrolleri hızlı bir şekilde arama ve bildirim ses seviyesi ayarlarını değiştirmenin yanı sıra anında medya seviyesini kontrol etmenizi sağlar.

Ekran Görüntüleri: Artık, güç menüsünden kolayca ekran görüntüsü alabilir ve bunları hızlı bir şekilde çizebilir, açıklayabilir veya kırpabilirsiniz.

Döndürme: Yönünüz kilitli olsa bile, cihazınızdaki dönüşü ne zaman değiştirmek istediğinizi onaylayan basit bir düğme ile telefonunuzun dönüş yönü üzerinde daha fazla kontrol sahibi olun.

Yeni sistem navigasyonu: Uygulamalar arasında arama yapmayı ve aramayı kolaylaştırmayı kolaylaştırmak için Android'in sistem navigasyonunuyeniden tasarlayın. Son kullanılan uygulamaların tam ekran önizlemelerini görmek için herhangi bir yerden yukarı kaydırın, aralarında kolayca gezinmek için sola ve sağa kaydırın ve içeri atlamak için birine dokunun.

Uygulama Eylemleri: Uygulama Eylemleri, bağlamınıza bağlı olarak daha sonra ne yapmak istediğinizi tahmin eder ve bu işlemi doğrudan telefonunuzda görüntüler ve size zaman kazandırır.

Dilimler: En sevdiğiniz uygulamaların etkileşimli snippet'leri, Google Arama gibi farklı yerlerde görünebilir.

Genel Bakış Seçimi: Genel Bakış modunda metin veya resim seçmek ve seçtiklerinize göre eylemleri görmek için uzun basın (örneğin, Google Haritalar ile bir adrese yönlendirmek veya bir resim için paylaşma seçeneği).