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Amazon Türkiye'de Çalışacak Eleman Arıyor!

E-ticaret pazarındaki kariyerine geçtiğimiz ay adım Türkiye'de de devam etme kararı alan ABD'li Amazon, yapay zeka destekli sanal asistanı Alexa ekibinde görev yapacak eleman arıyor. İstanbul'da çalışacak olan yazılım mühendisi, otomatik konuşma tanıma ve doğal dil anlama çözümleri geliştirecek.

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Amazon Türkiye'de Çalışacak Eleman Arıyor!

E-ticaret pazarındaki kariyerine geçtiğimiz ay adım Türkiye'de de devam etme kararı alan ABD'li Amazon, yapay zeka destekli sanal asistanı Alexa ekibinde görev yapacak eleman arıyor. İstanbul'da çalışacak olan yazılım mühendisi, otomatik konuşma tanıma ve doğal dil anlama çözümleri geliştirecek.

10 Ekim 2018 Çarşamba 16:06
Amazon Türkiye'de Çalışacak Eleman Arıyor!

Türkiye'de geçen ay resmi olarak amazon.com.tr adresi üzerinden hizmet vermeye başlayan ABD'li e-ticaret devi Amazon, ürün ve servislerini çeşitlendirmek için çalışmalarına hız verdi. Dünyada sadece e-ticaret alanında değil, yapay zeka destekli akıllı asistanı Alexa ve Echo başta olmak üzere Amazon Prime, Fire TV ve Dash gibi inovatik ürünleriyle de tanınan Amazon, bu ürün ve servislerini yerelleştirip, Türkiye'de de sunmak için önemli bir çalışma başlattı.

Bloomberg'de yer alan habere göre şirket, bu çerçevede yapay zeka destekli sanal asistanı Alexa için Türkiye'den çalışacak yazılım geliştirme mühendisi pozisyonunda görevlendirilecek eleman arıyor. Amazon'un resmi sitesinde (amazon.jobs) yayınlanan iş ilanına göre İstanbul'daki Amazon'un Türkiye biriminde çalışacak olan kişi, Alexa'nın yerelleştirilmesi görevini üstlenecek.

"Makine Öğrenimi alanında çalışan Alexa Entertainment (Müzik, Video, Kitaplar, Podcast) için otomatik konuşma tanıma ve doğal dil anlama (NLU) mühendislik çözümleri sunmak ister misiniz?" denilen ilana göre Amazon, İstanbul'un hem Avrupa hem de Asya yakasında oturan adaylar değerlendirmeye tabi tutulacak.

ECHO VE DİĞER ÜRÜNLERE ODAKLANACAK

Amazon'un iş ilanında Alexa Entertainment ekibinin kullanıcıların konuşma dillerine odaklanarak, Alexa başta olmak üzere Amazon Echo, Echo Show ve Fire TV gibi ürünleri daha akıllı hale getirmek için çalıştığına dikkat çekildi.

Bilgisayar bilimleri veya eşdeğeri bir alanda lisans derecesine sahip olma şartı aranan ilanda adaylardan istenen diğer özellikler ise şöyle sıralandı:

  • En az 3 yıllık tecrübe,
  • En az bir nesne yönelimli programlama diline (Java, Python, C/C ++ gibi) hakimiyet,
  • Maine öğrenimi,
  • Büyük veri ya da büyük ölçekli dağıtılmış sistemler alanında ticari online hizmet deneyimi

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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