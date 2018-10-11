Aklın Sınırlarını Zorlayan 5 Android Simülasyon Oyunu

Video oyunları gerçeklikten kopup eğlenceli bir dünyaya dalmamızı sağlar. Ancak gerçek dünyaya dair önemli kavramlar veya tarihi olaylar açısından bizi bilgilendiren oyunlar da vardır. Eğlenirken öğrenmek isterseniz en çok tercih edilen beş oyunu bu haberimizde bulabilirsiniz.

1-) Design Home

Bu oyun, ev dekorasyonunu sevenler ve iç mimarlık eğitimi alanlar için ideal Tasarım becerilerinizi diğer oyuncularınkiyle karşılaştırıp yarışarak dönüşümlü görevlerde oyun içi para ve nadide mobilyalar kazanın Mekanlar öylesine çeşitli ki, rüyalarınızdaki evi tasarlayabileceksiniz

Design Home, hareketsiz arayüzü ve müziksiz olmasıyla klasik oyunlardan ayrılıyor. Oyun içi para birimi veya gerçek para kullanarak gerçek hayattaki tasarımcılardan çeşitli mobilyalar satın alabilirsiniz. Böylece mobilya dükkanına gitmeden önce bol bol ilham almış olursunuz.

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2-) Pocket City Free

Klasik tarzdaki bu şehir kurma simülasyonunda şehir planlamasına el atın Otoyol döşemek ve okul yapmak sizi yeterince zorlamazsa doğal afetin üstesinden nasıl geleceğinizi görün Oyun içi satın alma işlemleri veya bekleme süreleri olmadan kesintisiz oynayabilirsiniz

"İyi belediye başkanı olurdum" mu diyorsunuz? Bu simülasyonda, konut ve sanayi bölgelerini ayırmaktan açık hava partisi düzenleyip suçu en az indirmeye kadar kentsel tasarımla ilgili aklınıza gelen her şey sizin yönetiminizde olacak. Her şeyin korumalı alanda olduğu eğlence için tam sürümün kilidini açmayı tercih edebilirsiniz.

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3-) Game Dev Tycoon

Madem oyun oynamayı seviyorsunuz, o zaman size oyun yapmayla ilgili bu oyunu önerelim Geliştirdiğiniz her oyunun ayrıntılarını (tür, platform, özellik optimizasyonu vb.) belirleyin Gerçek dünyadaki oyun şirketlerine ve konsollarına gönderme yapan ince bir mizah da var

1980'lerdeyiz ve video oyun stüdyosu açmaya karar verdiniz. Garajda kurduğunuz mütevazı işletmenizi büyüterek dünya çapında tanınmış bir şirkete dönüştürmek için gereken niteliklere sahip misiniz? Diyalogların düzeltilmesi gerekse de yazım hataları mevcut. Yine de bu durum, kendinizi oyun sektörünün ortasında bulduğunuz bu simülasyonda yapacaklarınızın keyfini pek bozamıyor.

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4-) The Sims™ Mobil

Hayat simülasyonlarının simgesi olmuş oyun serisinin inanılmaz derecede güçlü, mobil cihazlara özel sürümü Bırakın Sim'leriniz yoga öğrensin, komşuya hakaret etsin, DJ olsun ve başka ne isterse yapsın Dünyanızı istediğiniz gibi özelleştirin: Sim'lerinizin burun şekillerinden buzdolaplarının konumuna kadar her şeyi siz seçin

Yapmayı hayal ettiğiniz bir şey var mı? Sim'lerinize istediğiniz her şeyi yaptırın. Ahlaklı, muzır ya da gerçekten kötü niyetli olması fark etmez. Kendinizi sık sık enerji takviyesi için beklerken bulacağınızdan (tabii para harcamak istemiyorsanız) oyun pek hızlı ilerlenmiyor. Dolayısıyla bu oyun, sanal yaşamlarını adım adım kurmayı dert etmeyen oyuncular için ideal.

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5-) The Trail

Doğuştan gezginler için çarpıcı bir şekilde canlandırılmış Amerikan vahşi doğası Çok katmanlı görev sistemi, yola geri dönmek için birçok sebep sunuyor Tüccar, kaşif, oduncu veya avcı olmak üzere dört farklı türden yerleşimci oluşturun

Peter Molyneux'nün son oyununda, sınır yerleşimine yapacağınız yolculukta hayatta kalabilmek için giysi, araç ve yiyecek hazırlarken ilk yerleşimcilerin dönemini yeniden yaşayın. Kamp alanları online oyuncuların buluşarak daha iyi alet edevat için birbirleriyle değiş tokuş yapmalarına izin veriyor. Uygulama içi satın alma işlemleri minimal düzeyde olsa da dikkat dağıtabiliyor.

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