Akıllı Telefonlarda Kiralama Dönemi!..

Türk Lirası'nın dolar karşısındaki değer kaybı nedeniyle zamlar ve kontratlı satışların 6 aya kadar düşürülmesi gibi durumlar karşısında akıllı telefon sektörü yeni çözümler üretmeye başladı. Akıllı telefonları Kiralama modeli ile birlikte aylık kira ücretleri ile müşterilerine akıllı telefon kullanma imkanı sağlamayı hedefleyecek.

Hürriyet Gazetesi'nden Ahmet Can isimli muhabirin haberine göre, teknoloji marketleri operatörler ve sektöre ait dernekler de akıllı telefonlara ulaşamayanlar veya ulaşmakta sıkıntılar yaşayanlar için yeni çözüm önerileri üretmeye başladı.

Üretilen çözümler arasında ilk öne çıkan çözümün kiralama modeli olduğu bilgisine ulaşıldı.

Sektörün içinde yer alan kaynaklardan alınan bilgilere göre özellikle üst sınıf, üst segment akıllı telefonlara tüketicilerin daha kolay ulaşılabilmesi için, aylık ücretlerle kiralama modeli hayata geçirilecek.

Akıllı telefon kiralama modelinde kullanıcılar faturalarına ek olarak akıllı telefonlar için kira ödeyecek.

Kiralama modelinin sadece operatörlerle hayata geçirilmesi planlanıyor. Kullanıcılar kiraladıkları akıllı telefonların aylık ücretlerini faturalarına yansıtabilecek. Bu ücret ödenmediğinde ise tıpkı mobil iletişim hatlarında olduğu gibi kiralanan akıllı telefonlar görüşmelere kapatılacak.

Kaynaklar;Sputnik

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