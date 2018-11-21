Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Akıllı Telefon Kullanıcılarına PTT Mesenger Uyarısı!

PTT'nin milli ve yerli yazılım olarak duyurduğu, kamu kurum ve kuruluşları arasında kullanılmaya başlayan PTT mesenger için resmi bir uyarı yapıldı.

Akıllı Telefon Kullanıcılarına PTT Mesenger Uyarısı!

PTT'nin milli ve yerli yazılım olarak duyurduğu, kamu kurum ve kuruluşları arasında kullanılmaya başlayan PTT mesenger için resmi bir uyarı yapıldı.

21 Kasım 2018 Çarşamba 22:43
Akıllı Telefon Kullanıcılarına PTT Mesenger Uyarısı!

PTT'nin milli ve yerli yazılım olarak duyurduğu, kamu kurum ve kuruluşları arasında kullanılmaya başlayan PTT mesenger için resmi bir uyarı yapıldı.

Yapılan yazılı açıkamada "Sitemizde kullanıcıların doğrudan indirebileceği bir uygulama dosyası bulunmamaktadır. PttMessenger'ı yalnızca kurumlar kullanabilir. Çeşitli internet sitelerinde sunulan PttMessenger adlı dosyalar, PTT A.Ş.'nin kurumsal anlık mesajlaşma ve haberleşme çözümü olan PttMessenger değildir." ifadelerine yer verildi.

PttMessenger kurumsal ihtiyaçları dikkate alan, kullanıcı dostu ve güvenli bir çözümdür açıklaması ile geçtimiz yıl tanıtılarak kullanılmaya başlanmıştı.

PTT mesenger adı altında indirme linki sunan internet sitelerinden indirdiğiniz dosyalar telefonunuza virüs bulaştırabilir, kişisel verilerinizin başkalarının eline geçmesine neden olabilir.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 21.11.2018 23:16
Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon kullanıcılarına ptt mesenger uyarısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kara Cuma Yerine Alternatif İsimle Kampanya Yaptılar!
Kara Cuma Yerine Alternatif İsimle Kampanya Yaptılar!
Teknoloji Devi 3 Bin 800 TL'lik Telefonu 7 TL'ye Satacak!
Teknoloji Devi 3 Bin 800 TL'lik Telefonu 7 TL'ye Satacak!
YouTube'ta ücretsiz film izleme dönemi
YouTube'ta ücretsiz film izleme dönemi

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim