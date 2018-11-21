Akıllı Telefon Kullanıcılarına PTT Mesenger Uyarısı!

PTT'nin milli ve yerli yazılım olarak duyurduğu, kamu kurum ve kuruluşları arasında kullanılmaya başlayan PTT mesenger için resmi bir uyarı yapıldı.

Yapılan yazılı açıkamada "Sitemizde kullanıcıların doğrudan indirebileceği bir uygulama dosyası bulunmamaktadır. PttMessenger'ı yalnızca kurumlar kullanabilir. Çeşitli internet sitelerinde sunulan PttMessenger adlı dosyalar, PTT A.Ş.'nin kurumsal anlık mesajlaşma ve haberleşme çözümü olan PttMessenger değildir." ifadelerine yer verildi.

PttMessenger kurumsal ihtiyaçları dikkate alan, kullanıcı dostu ve güvenli bir çözümdür açıklaması ile geçtimiz yıl tanıtılarak kullanılmaya başlanmıştı.

PTT mesenger adı altında indirme linki sunan internet sitelerinden indirdiğiniz dosyalar telefonunuza virüs bulaştırabilir, kişisel verilerinizin başkalarının eline geçmesine neden olabilir.

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