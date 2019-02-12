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Akıllı telefon kullanıcıları dikkat! HAVELSAN müdürü uyardı

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, akıllı telefonlarla ilgili ortam dinlemesine dikkat çekerek “Bu durumun önüne geçmek için akıllı cihazlara yüklenen uygulamaların kamera ve mikrofon erişimlerinin kapatılması gerekiyor.” dedi.

Akıllı telefon kullanıcıları dikkat! HAVELSAN müdürü uyardı

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, akıllı telefonlarla ilgili ortam dinlemesine dikkat çekerek “Bu durumun önüne geçmek için akıllı cihazlara yüklenen uygulamaların kamera ve mikrofon erişimlerinin kapatılması gerekiyor.” dedi.

12 Şubat 2019 Salı 15:33
Akıllı telefon kullanıcıları dikkat! HAVELSAN müdürü uyardı

HAVELSAN Genel Müdürü Ahmet Hamdi Atalay, AA muhabirine, akıllı cep telefonlarının ortamda konuşulanları düzenli olarak dinlediğine ilişkin çeşitli iddiaların olduğunu anımsatarak, söz konusu uygulamanın hedefli reklam oluşturma amacıyla yapıldığı yorumlarının bulunduğunu söyledi.

Kişilerin sohbet ortamlarında yaptıkları konuşmalara ilişkin reklamların, sosyal medya hesaplarına gelmesi üzerine “Biri bizi dinliyor” iddialarının gündeme geldiğine dikkati çeken Atalay, “Bazı mobil uygulamaların kullanıcı sözleşmelerinde ‘ortamdan ses kaydı yapabileceği’ne ilişkin ifadeler bulunuyor. Bu konunun yasal olup olmadığına ilişkin çeşitli görüşler ve iddialar var.” şeklinde konuştu.

‘Konuştuğunuz öğenin reklamını karşınızda buluyorsunuz’

Şirketlerin, kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturmak amacıyla web sitelerinde ve uygulamalarda etkinliğe katkıda bulunmak için giderek daha gelişmiş teknoloji kullandıklarına dikkati çeken Atalay, “Sosyal medyada gezinirken veya web sitesine bakarken, arkadaşınızla konuştuğunuz ögenin reklamını karşınızda bulunuyorsunuz. Bu durum mikrofonları açık olan akıllı cihazlar tarafından dinlenildiği şüphesini akla getiriyor.” ifadesini kullandı.

Bu durumun önüne geçmek için akıllı cihazlara yüklenen uygulamaların kamera ve mikrofon erişimlerinin kapatılması gerektiğini vurgulayan Atalay, söz konusu cihazlarda kamera ve mikrofon erişimlerinin devre dışı bırakılmasıyla casus yazılımlar gibi zararlı yazılımlara karşı da belirli ölçüde korunmanın sağlanabileceğini bildirdi.

Atalay, yaşamı kolaylaştıran teknolojinin, aynı zamanda insan hayatını kabusa çevirebileceği uyarısında bulunarak, burada yerliliğin öneminin ortaya çıktığını kaydetti.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 12.02.2019 22:00
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akıllı telefon kullanıcıları dikkat havelsan müdürü uyardı
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Ahmet 1 gün önce

Bi uygulama yapında kullanalım o zaman boş boş uyarı yapmayın

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