Akıllı Telefon Alacaklara Vodafone’dan Gülümseten Çözümler!

25 Ekim 2019 – Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyet gösteren Vodafone, müşterilerine akıllı telefon alırken sunduğu kolaylıkları geliştirmeye devam ediyor. “Vodafone gülümseten çözümleriyle yanınızda!” mottosuyla sunulan yeni “Gülümseten Çözümler” platformuyla, müşterilere muadil telefon temini, ücretsiz kurulum ve danışman desteği sağlanıyor.

Yeni platform kapsamında Vodafone, 1 Haziran 2019 sonrası satın alınan akıllı telefonlarda meydana gelen garanti içi arızalarda tamir süresince muadil telefon temin ediyor. Vodafone’dan yeni akıllı telefon satın alanlara ise rehber yedekleme, eski telefonu sıfırlama, iOS/Android kurulumu hizmetleri ücretsiz sunuluyor. Her mağazasında satış sonrası telefon desteği vermek üzere bir çözüm uzmanı bulunduran Vodafone, kampanya süresince, seçili akıllı telefonlarda 6 aylık Ekran Çözümü de hediye ediyor. Vodafone, bu yeniliklerle Türkiye’nin en iyi teknoloji mağazası olmayı hedefliyor.

Engin Aksoy: “Gülümseten çözümlerimizle müşterilerimizin yanındayız”

Türkiye’de herkesi akıllı telefon sahibi yapma hedefiyle en avantajlı ve cazip kampanyaları geliştirmeye devam ettiklerini belirten Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, müşterilerimize geleceğin teknolojilerini bugünden ve en uygun tekliflerle sunmaya devam ediyoruz. Yeni ‘Gülümseten Çözümler’ platformumuzla benzersiz fırsatlar sunuyoruz. Amacımız, Türkiye’nin en iyi teknoloji mağazası olmak. ‘Vodafone gülümseten çözümleriyle yanınızda!’ mottosuyla sunduğumuz fırsatlar arasında muadil telefon temini, ücretsiz kurulum ve danışman desteği yer alıyor. Müşterilerimize ister akıllı telefon alırken, isterse kurulumda ya da satış sonrasında olsun, her zaman yanlarında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz. Müşterilerimiz akıllı telefon ya da yeni nesil bir başka teknolojik ürün satın alacakları zaman akla gelen ilk kanal olmayı hedefliyoruz. Vodafone’dan akıllı telefon alanlar, satış öncesi danışmanlarımızla telefonunu seçebiliyor, ücretsiz kurulum ile akıllı telefonlarını hazır bir şekilde teslim alabiliyor ve satış sonrası güvencemizden faydalanabiliyor. Böylece, akıllı telefonunu aldıktan sonra gerisini düşünmesine gerek kalmıyor. ‘Gülümseten Çözümler’ platformumuzdan yararlanmak isteyen herkesi Vodafone mağazalarına ya da Vodafone’un web sitesine davet ediyoruz.”

Daha iyi müşteri deneyimi

Vodafone, yeni “Gülümseten Çözümler” telefon platformuyla daha iyi bir müşteri deneyimi sunmayı hedefliyor. Buna göre, tüm Vodafone mağazalarında özellikle satış sonrası telefon desteği vermek üzerine eğitimli Çözüm Uzmanları bulunuyor. Tüm telefonlarda ve tarifelerde geçerli garanti içi arıza süresince ücretsiz olarak yedek telefon hizmeti veriliyor. Tüm telefonlarda ve tarifelerde geçerli kurulum ve rehber yedekleme, iOS/Android hesap kurma, eski telefonu sıfırlama hizmetleri ücretsiz sağlanıyor. Aynı zamanda, ekran kırılması, telefon çaldırma ve bire bir danışmanlık gibi, müşterilerin tüm satış sonrası ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri Çözüm Paketleri sunuluyor.

Vodafone Türkiye hakkında Dünyanın en büyük telekomünikasyon şirketlerinden biri olan Vodafone Grubu’nun bünyesinde yer alan Vodafone Türkiye, “dijitalleşmenin öncü operatörü” olma vizyonu doğrultusunda, birey ve kurumlara sabit, mobil ve içerik hizmetleri dahil tüm telekomünikasyon teknolojilerini tek çatıda sunmaktadır. Türkiye’nin en büyük uluslararası doğrudan yatırımcılarından olan Vodafone Türkiye’nin bugüne kadar toplam yatırımları 21 milyar TL’yi aşmıştır. Vodafone Türkiye, 30 Haziran 2019 itibariyle 23,7 milyon mobil müşteriye ve 919 bin sabit genişbant müşterisine hizmet vermektedir. Ayrıntılı bilgi için www.vodafone.com.tr adresi ziyaret edilebilir.

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